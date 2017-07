Auditoría pide a empresarios no pagar 'mordidas'

Ciudad de México

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, convocó a la iniciativa privada y a los diversos sectores de la sociedad a evitar el pago de “mordidas” para agilizar los trámites oficiales, pues, dijo, la única forma de abatir la corrupción es no participar en ella.

En entrevista con MILENIO al término de la ceremonia de izamiento de bandera que encabezó este martes en el Palacio de San Lázaro, Juan Manuel Portal expresó su preocupación por los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en las Empresas (Encrige) levantada por el INEGI.

De acuerdo con el sondeo, sólo en 2016, las unidades económicas del sector privado pagaron mil 600 millones de pesos para realizar trámites o solicitudes gubernamentales.

“Habría que ver, no tengo ninguna duda, la metodología que utiliza el INEGI; es una cifra que es impresionante, sí preocupa; ojalá que esta situación pudiera ser revertida, pero con la participación de todos, de no pagar mordidas, de no dar dinero para acelerar trámites, cumpliendo lo que dicen los reglamentos, las normas; es una forma de abatir la corrupción, no participar en ella”, dijo el auditor.

Interrogado sobre los llamados de legisladores a la ASF para investigar el probable uso indebido de recursos públicos para espiar a periodistas, activistas y políticos de oposición, el auditor confirmó que, hasta el momento, no ha recibido una solicitud formal.

“Lo único que leí es que dicen algunos diputados que lo iban a solicitar; es la única información que tenemos”, dijo.

Precisó que la institución a su cargo estará pendiente de cualquier petición de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados o de alguna de las comisiones especiales para, en su caso, iniciar la fiscalización de los recursos destinados a las tareas de inteligencia y seguridad del gobierno federal.









OVM