"Complejo anticorrupción haría pionero nacional a Tamaulipas"

¿Qué es y qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa de Tamaulipas?

El Tribunal es constitucionalmente autónomo, con jurisdicción y decisión para emitir sus fallos, la jurisdicción que tiene es en materia fiscal, y contencioso administrativo que se suscite entre el ejecutivo y los municipios y los particulares, y en materia de sanciones administrativas la imposición de las mismas con respecto a los servidores públicos que cometan faltas graves, tanto del ejecutivo como municipales, y los particulares que estén involucrados en actos de corrupción en ese tipo de actos, esa es una de las novedades que tiene este tribunal que no existía, es parte fundamental del sistema estatal anticorrupción, en sí nacen juntos porque es una pieza fundamental este sistema que se viene dando a nivel nacional y de ahí en todos los estados, viene la obligación de crearlos.

Viene a cambiar la forma o la manera en que se hacían las cosas con respecto a las sanciones administrativas de los servidores públicos, esa viene siendo la novedad, porque antes existía un Tribunal Fiscal que veía los asuntos en materia fiscal, las controversias entre el estado y municipios, y asuntos laborales con respecto a los policías del estado y los municipios, esa era su función, ahora viene y se incrementa sobre las sanciones de los servidores públicos.

Antes estas sanciones a servidores públicos se llevaban ya sea en la Contraloría o la Auditoria superior en la revisión de cuentas públicas con el Congreso, y antes no había un catalogo de faltas graves y no graves, es una de las evoluciones que hay en la ley de lo contencioso administrativo, donde ya hay una serie de conductas que son sancionables, en el caso del tribunal solo es en el caso de faltas graves que cometan los servidores públicos.

¿Cuáles son estas faltas graves que ahora se sancionan a los servidores públicos?

La mayor parte de las faltas graves que pueden cometer casi van de la mano con los delitos penales, como el peculado, desvío de recursos, muchas veces se dice que no se puede sancionar dos veces por el mismo delito, que es la que siempre aplican, y la verdad que no es lo mismo, la gente confunde una y otra cosa, una cosa es un delito que lo vas a perseguir por la vía penal, con todos sus lineamientos, y la otra es la administrativa, es decir, la responsabilidad administrativa del hecho de haber ocupado un cargo de servidor público y que con base a ese tipo de delitos que se cometen se sancionan con la inhabilitación para volver a ocupar un cargo hasta por 20 años, que eso no existía, y además la sanción pecuniaria, que es hasta dos veces lo que se haya dañado patrimonialmente al estado, es decir, si hay desvío de 100 mil pesos, pues paga eso y otros 100 mil pesos más, esa es la manera de fincar un crédito fiscal a los servidores públicos independientemente de las sanciones penales.

Y otras novedades es que los particulares que estén involucrados también van a ser sancionados, es decir, regularmente empresas que hayan trabajado o contratos en cualquier gobierno, y que hayan estado involucradas en hechos de corrupción, van a ser sancionadas también, inhabilitas a la empresa y no vuelves a prestar servicios, aparte la sanción pecuniaria.





¿Es el mismo castigo para funcionarios que para particulares?

Es diferente porque son empresas, pero sí se inhabilitan para que no vuelvan a participar con el gobierno, esas son las novedades que traen el tribunal y que es una parte integral del sistema estatal anticorrupción que viene siendo la auditoría, el Itait, la contraloría, la fiscalía especializada en delitos contra la corrupción y nosotros el tribunal, que sería en lo que administrativamente actuamos.





¿Cuál es la relación que tiene el tribunal con la sociedad?

Ese vínculo que tiene con la sociedad realmente no es una ventanilla como uno cree, que ahí está el tribunal y vamos y nos quejamos, es diferente la forma jurisdiccional con la que nosotros actuamos, ya dependemos de un procedimiento que haya iniciado en una contraloría, en la auditoría, en ese tipo de materias, sin embargo en el sistema estatal anticorrupción está el consejo de participación ciudadana, ese es el vínculo que va a tener la sociedad para llegar a cualquier integrante del sistema que en realidad son todos los que vigilan las finanzas y todo lo que se vaya aplicando con las reglas establecidas, creo que esa es la ventanilla que puede tener el ciudadano para saber qué es lo que estamos haciendo.

No es como una agencia del ministerio público que llego y pongo mi queja, ahí no es así, el tribunal ya funciona y tiene su jurisdicción respecto a actos que ya realizaron en una instancia del ejecutivo, es cuando entramos nosotros.

Traemos un plan de que se dé a conocer el tribunal, qué es lo que hacemos, porque la gente confunde, no somos investigadores es una realidad, somos los que determinamos si está hecho bien o no un acto de la autoridad, en la jurisdicción del estado.





¿Hasta el momento cuáles han sido los resultados que ha dado el tribunal?

El tribunal fue creado el 18 de junio del año pasado, entonces venimos a cambiar el tribunal fiscal, ya había una serie de asuntos que estaban llevando a cabo y la evolución que ha tenido con respecto a la anterior es que estaban sumamente rezagados los procedimientos, fuera de los tiempos que marca la ley, estamos aún revisando, seguimos actualizando expedientes, el procedimiento cambió, ahorita todos los juicios que han iniciado que son realmente pocos con esta nueva llegada van más rápido, más ágiles, los mismos abogados también están viendo un cambio, porque no son tan tardados a como estaban acostumbrados, en virtud de que el tribunal está compuesto de 3 salas unitarias, somos tres magistrados, se distribuyeron todos los expedientes que habían y se empieza a ser más ágil, se está contratando más gente para que haya más personal e imprimir velocidad a los procedimientos.

Aún no nos ha llegado en materia de responsabilidad de servidores públicos algún expediente, como es algo nuevo con respecto a la forma de iniciar ese tipo de procedimientos, las autoridades que están encargadas de ellos como la contraloría y la auditoria superior están en ese proceso de capacitación y adiestramiento para poder realizar bien el procedimiento, porque son reglas bien particulares las que debes de llevar y como fueron muchos años de una forma y cambiar todo, se frenó, porque hay mucha gente que trabajaba con otro sistema, y es donde creo que se ha detenido un poco pero ya están en puerta asuntos que ellos están manejando, nada mas que hay que hacerlo con las nuevas reglas, no tardan con respecto a lo administrativo empezar a enviarla.

¿En ese sentido, cómo es ese acercamiento que quiere tener el tribunal con la ciudadanía?

Como somos parte integral del sistema estatal anticorrupción, somos parte del órgano de gobierno, apenas antier se eligió al secretario técnico del consejo estatal anticorrupción y por medio de ahí se van a hacer los lineamientos, y la ventana que hemos estado platicando queremos que sea el comité de participación ciudadana que sean los portavoces y el medio de que tengan los ciudadanos de conocer todo el sistema, que es lo que hacemos, qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a llevarse un juicio en el tribunal, creemos que el comité de participación ciudadana es el que va a jugar un papel fundamental para poder llevar esas campañas de promoción de todos los órganos que estamos, probablemente con este tipo de eventos ir a los municipios a diferentes partes a dar pláticas con la sociedad, que vayan conociendo, cuál es la instancia a dónde acudir para interponer los recursos contra actos de autoridades del gobierno del estado y de ayuntamientos, es lo que tenemos planeado hacer.





¿Un ciudadano que es testigo de algún acto indebido de un funcionario puede ir a señalarlo?

La contraloría tiene una ventana de quejas y denuncias tanto vía electrónica, por teléfono, hasta anónimo, o directamente dónde vas y pones la queja, y este lo manda al órgano de control interno al área que corresponda donde haya sucedido y ahí es donde inicia la investigación, si es acto de corrupción y si ellos determinan que pudo haber la probable comisión de un delito, le dan vista a la fiscalía especializada anticorrupción y en su momento pueden hacer el envío al tribunal si creen que es grave, ese es el camino. Sin son actos contra el ejecutivo, en la contraloría; si con actos contra ayuntamientos de algún mal manejo pues la auditoría superior también tiene su ventanilla para seguirlo y poder investigar, para determinar el acto de corrupción.





Está en planes un congreso nacional e internacional de Magistrados, con sede en Tampico

Fuimos invitados por el Consejo Nacional de Tribunales de Justicia Administrativa para realizar un congreso nacional aquí en Tamaulipas, propusimos la zona conurbada porque es una zona que se conoce, tranquila, con destinos para conocer, más allá de lo que se pueda dar en el congreso, pero estamos esperando hacerlo internacional, se planea invitar a tribunales de justicia administrativa de otros países para hacer un evento grande en ese sentido e irnos preparando, porque tanto en el país como en muchas partes esta materia, que yo creo que era algo que la sociedad estaba esperando desde hace muchos años, es precisamente prepararnos contra la impunidad que ha imperado en cuanto a las acciones de los servidores públicos que lo vemos y parece que nos acostumbramos a que nunca pasa nada, pues yo creo que la vacuna a este cáncer social que tenemos tanto en el estado como en el país, es precisamente el sistema nacional y estatal anticorrupción.

Creo que muchos servidores públicos aún no han vislumbrado el alcance que tienen estas adecuaciones y nuevas leyes que fueron implementadas respecto a los actos de corrupción que han estado acostumbrados a hacer, eso de que no pasa nada yo creo que ya dejó de existir, sí va a pasar y tan es así que esta administración, este gobierno del estado pues va a ser juzgado con la misma, es decir van a ser de los primeros, obviamente los que han pasado, los que están y los que van a estar en un futuro para los que vayan a ser e ir implementando los sistemas de disuasión de ese tipo de actividades, estamos empezando, lo veo con buenos ojos, a lo mejor la mayor parte de la ciudadanía lo ve con escepticismo, porque nunca ha pasado nada, es una realidad, pero está cambiando, se han dado cuenta que poco a poco han habido acciones que nunca habíamos visto, y vienen para más y sobre todo para los que quieran ser servidores públicos y creen que ahí ya hicieron el negocio de su vida pues no, van a servir y si no habrá consecuencias, tienes que dejar estas bases para poner un freno a esa impunidad, tal vez empecemos a ver resultados en unos 10 años, un cambio de cultura en la gente, con el sistema y el acceso a la información donde involucremos a la ciudadanía para que pida informes de en qué gastaste, cómo gastaste, empiecen a preguntar, si no preguntamos, si la sociedad no investiga, no se involucra, pues también se hace esa puerta al servidor. Ojala podamos dar la difusión necesaria a la sociedad.

Esperemos que así sea porque recordemos que a nivel nacional fue la iniciativa privada quien estuvo insistiendo en esto, y parece que como ya está el sistema y ahora qué hacemos, como que se queda ahí, entonces hay que insistir, seguir señalando.

Mientras el ciudadano ejerza el derecho que tiene, no habrá gobierno o sistema que pueda ocultarles algo, si el ciudadano se involucra más pronto veremos resultados.





¿Para cuándo proyectan este congreso internacional?

Tentativamente será el 19 y 20 de abril de este año el congreso internacional en Tampico, se espera la llegada de más de 150 magistrados a nivel nacional e internacional, será un evento importante para el sur de Tamaulipas, dejará proyección y derrama turística, estamos en el proceso de ver una sede, los ponentes, será un congreso cerrado donde vamos a ver las problemáticas en los diferentes tribunales, se harán mesas de trabajo para generar ideas para mejorar, es para los magistrados, para estar al día de lo que sucede en otras partes del país, ver qué hacen allá y en otros países, la verdad veo con agrado que en varias partes del país ven a Tamaulipas como uno de los pioneros en materia anticorrupción, que nosotros que vivimos aquí sabemos cómo estamos y que desde otros estados nos vean y digan pues qué están haciendo porque está funcionando.





¿Cuál es el plan a futuro en materia anticorrupción para Tamaulipas?

Hay una serie de ideas, de hacer un complejo anticorrupción en Tamaulipas, un edificio en la capital donde estén todos los involucrados en este sistema para que cuando llegue un ciudadano encuentre todo en un solo lugar, que sea más ágil, esperemos que prospere pronto, porque por ahora cada dependencia tiene su propia sede. Nosotros estamos estrenando instalaciones, sí ha habido un gran apoyo del ejecutivo estatal en este tema, con la oportunidad de ocupar un lugar más amplio con mejores espacios para atender a los ciudadanos, ahí es donde veo una disposición a que esto avance, fue un cambio muy grande en poco tiempo. Si en Tamaulipas se logra un complejo anticorrupción este sería pionero a nivel nacional, tan es así que de aquí se llevaron la idea a otros estados porque les gustó, gente de otra parte vino y quería ver cómo hacerlo, hay muchas expectativas sobre Tamaulipas, por eso nos propusieron que el congreso se hiciera en Tamaulipas, no es cualquier evento, es algo muy importante, esa es la confianza que se está ganando el estado para este tipo de acciones y eventos. La ciudadanía quiere que cambien las cosas, y estamos con toda la actitud y apertura para que no haya la menor duda de que todo mejorará.

