Sistema Anticorrupción puede funcionar sin fiscal: comité ciudadano

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) puede funcionar sin el fiscal especializado de la Procuraduría General de la República (PGR), porque la estructura actual de la dependencia permite ejercer acción penal y perseguir actos de corrupción, dijo Sergio López Ayllón, director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y miembro del Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA.

El académico aseguró que aunque lo ideal y deseable es que el Senado nombre al fiscal a la brevedad, pero en tanto ocurre, el SNA puede funcionar y perseguir a personajes corruptos.

"El Sistema puede funcionar y la Procuraduría podría y puede ejercer acción penal contra actos de corrupción. No se requiere de un fiscal especializado, con las condiciones actuales lo puede hacer. ¿Nos conviene un fiscal especializado? Sí, cuando estas dos condiciones (se cumplan): un proceso transparente, claro, limpio, calificado, con capacitación y unas condiciones institucionales que garanticen la Independencia y la autonomía de este fiscal", dijo.

En la presentación del Libro Blanco de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del SNA, López Ayllón se sumó al planteamiento de Haydee Pérez, directora de Fundar, quien dijo que debido al proceso tan irregular que ha seguido el Senado para designar al fiscal, es mejor que sea el titular de la PGR el que se encargue por ahora de esas funciones.

"Creemos que como se ha venido dando el proceso del fiscal anticorrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción en este momento puede funcionar sin una figura como el fiscal, creemos con toda contundencia que el procurador puede ocupar el cargo y que como se ha venido dando el proceso, más vale, en todo caso, que nos pensemos bien, incluso, valorar la posibilidad de hacer un proceso que realmente desde el principio genere legitimidad y confianza y no nombrar a un fiscal que vaya a llegar tan cuestionado a partir de un proceso tan mal llevado como lo ha llevado el Senado de la República", dijo Pérez.

López Ayllón agregó que "una cosa es que colapse el Sistema y otra cosa el ejercicio de la acción penal. Son dos cosas distintas. El Sistema no va a colapsar, puede funcionar" con seis de las siete sillas que lo conforman.

"La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública pueden presentar las denuncias penales ante las estructuras existentes, lo estamos viendo, hay acciones ya contra corruptos notables (como dice Juan Pardinas) pero también otros; pero hay condiciones de ejercicio de acción penal y de persecución de actos de corrupción. Probablemente no sean las idóneas ni suficientes, pero eso no quiere decir que no puede haber acción", afirmó.

