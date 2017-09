¿El sistema anticorrupción...? Inoperante: Aguilera

Toluca

El principal problema para combatir la corrupción en México es el deficiente sistema de investigación. Bajo los actuales procedimientos será casi imposible poder demostrar la culpabilidad de un servidor público, aunque esté en funciones el nuevo sistema, advirtió el especialista en la materia, Edgar Ramón Aguilera. Una de las grandes dificultades en México, refirió, es cómo se investiga.

La cultura institucional es simulación, mentira y desconfianza, porque por años ha estado vigente un método autoritario de indagación que no cambia de la noche a la mañana por decreto, añadió.

"La sombra del pasado sigue presente. No podemos pretender que un régimen investigue si no fortalecemos la capacidades técnicas de quién va a inspeccionar. Todas las prácticas e inercias no se han ido por la sola aprobación de éste, porque no se ha extirpado la raíz".

El primordial obstáculo es la incapacidad de búsqueda pues en el anterior esquema no eran necesarias las capacidades, solo se fingían. Esto, agregó, lleva a pensar en cómo se examinan las redes de irregularidades actualmente, cómo integran los expedientes para comprobar la comisión de un delito.

Edgar Ramón Aguilera, profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), refirió que si antes no había suficiente técnica para indagar actos de este tipo, menos ahora que no fue abordado el tema como tal.

Más que exigir al futuro fiscal que sea independiente, se requiere de alguien consciente de que va a sacudir las estructuras, de los cambios necesarios para evitar la impunidad para operar verdaderamente como agentes.

"Si no sabemos averiguar no vamos a poder tener la capacidad de hacerlo con actos de corrupción que se presenten y menos en hechos sofisticados, que cada vez son más frecuentes".

Las carencias ministeriales, reconoció, no son un tema nuevo; hay muchas investigaciones que evidencian el problema, con casos que no se tomaron en cuenta para implantar el sistema, por lo cual será vital la participación de la sociedad para evitar que muchos actos se olviden.



KVS