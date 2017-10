La corrupción no es cultural ni genética: Eduardo Bohórquez

México

Se le quiere dar denominación de origen. Pero no, nuestra corrupción no es cultural ni genética. Y hay quienes la combate o buscan controlarla... aunque usted no lo crea:

¿México, el país más corrupto de América Latina?

Sí. Esos son los datos por la corrupción administrativa. Son los sobornos que pagaron las familias mexicanas para acceder a servicios públicos.

¿A este país lo hemos hecho así?

Lo hemos construido así y hemos permitido que una élite política lo siga haciendo así.

¿Entonces, hay responsables?

Sí. La corrupción no es cultural, no hay nada en nuestro código genético. Hay alguien que la planea y que está operando las redes de corrupción que han invadido al país.

¿Quiénes?

La clase política, pero también la clase empresarial.

¿La corrupción se combate o se normaliza?

Se controla. Es como una epidemia que hay que controlarla. Como la polio, la viruela y otras que azotaban al país.

¿Y quién gana con normalizarla?

La clase política y empresarial. Queda claro que no son filántropos de la democracia.

¿Cree en esa fórmula de todos corruptos, nadie culpable?

No. La normalización de la corrupción nos ha hecho mucho daño.

¿Los mexicanos somos idiotas?

No, en absoluto. Sabemos qué nos conviene y qué no, pero todavía no sabemos cómo actuar con sentido político y estratégico para hacer que lo que nos conviene, ocurra.

¿Nos toman como idiotas?

¡Nos buscan tomar el pelo!

¿Eso lo sabrán en la Presidencia?

Supongo que están en zona de confort. Durante mucho tiempo esta sociedad fue permisiva con la corrupción. Empiezan a descubrir una sociedad que ya cambió.

¿Eso lo saben en el sistema de justicia?

Creo que están empezando a escucharlo.

¿Usted para qué la combate?

Lo que busco es que la sociedad mexicana se dé la tarea y el mandato de controlarla, de reducirla, de acotarla. Que no nos parezca normal ni parte de la mexicanidad.

¿Eso le ha servido de algo?

De mucho. He aprendido a entender a mi país.

¿Frustración?

Todos los días.

¿Para no corromperse importa asirse de la honestidad?

La honestidad como valor inspira, pero lo que realmente tenemos qué hacer es ser íntegros: haya consistencia en lo que decimos y hacemos.

¿Todo corrupto padece de algún vacío emocional?

No creo. Puede ser sí, que una vez que alguien se corrompió vaya perdiendo piso.

¿Mentir es una forma de corrupción?

Mentir es mentir.

¿La incompetencia es corrupción?

La incompetencia puede volverse corrupción.

¿La simulación es corrupción?

La simulación es un camino muy rápido de la corrupción.

¿Le importan las razones del corrupto?

No, porque lo que tienen no son razones sino objetivos, metas, planes económicos.

¿Político pobre, pobre político?

¡Qué lamentable frase!

¿Le importan las justificaciones del funcionario que se corrompe?

No tiene justificación.

¿Qué los mueve a ser corruptos?

Lo primero es pertenecer a un grupo de poder y una vez que están dentro amasar no solo riquezas, sino influencia y control.

¿De qué carencias se nutren?

A los políticos corruptos les fascina que desconfiemos y nos repleguemos en la casa.

¿Les mueve la aspiración social?

Creo que sí, pero mal entendida. Cultivan un estilo de vida que ya está en desuso en buena parte del mundo.

En fin, ¿qué tan corrosiva está resultando la corrupción?

Absoluta. Una familia invierte 33 por ciento de su ingreso en corrupción. Eso no puede ser ni humano ni deseable.

¿Qué país hemos dejado de ser por la corrupción?

Dinamarca, Finlandia, Suecia, cualquier país que ha enfrentado a la corrupción, porque todos ellos tuvieron corrupción.

¿Aquí, la corrupción tiene partido?

No, todos los colores están igualmente tocados.

¿Militantes?

Sí, tiene promotores.

¿Feligreses?

¡Seguramente!

¿Ciudadanos?

Ciudadanos cada vez más que se empiezan a alejarse de ella.

Por cierto, ¿nuestra prensa es corrupta?

Nuestra prensa tiene mucha corrupción.

¿Qué prensa quiere?

Una prensa que investigue e independiente. Que esté dispuesta a decir lo que muchos necesitamos escuchar para inspirarnos.

¿Sirve una prensa que solape?

Le sirve a los poderosos.

Insisto, ¿la corrupción se combate o se normaliza?

Se controla.

¿Y tienen nombre y apellidos?

Nombres y muchos apellidos. En plural porque son redes que se enquistaron en todo el país.

¿El gobierno de Peña Nieto ha sido corrupto?

La administración de Peña Nieto toleró la corrupción en muchos espacios. Estoy seguro que vamos a descubrir muchos temas en la parte de obra e infraestructura.

¿El Presidente es corrupto?

Con solo pensar que es un problema cultural y buscar normalizar la corrupción le hace un tremendo favor.

¿Los empresarios están controlando la corrupción?

Se están metiendo a la lucha contra la corrupción.

¿Les preocupa o simulan?

Les preocupa cada vez más por razones económicas y compromiso social. No había visto a los empresarios en el Ángel de la Independencia.

Por cierto, ¿se han reunido con alguno de los aspirantes a la Presidencia?

Primero quiero saber quiénes son los aspirantes a la Presidencia.

¿Más de 40 aspirantes?

¡Por eso no nos hemos reunido todavía!

¿Los mueve la corrupción?

No creo que a todos.

¿Deberían ser fiscalizados?

Sí, no solo los candidatos, las campañas.

¿La 3de3 ha funcionado?

Funcionó. Fue el catalizador de un movimiento social contra la corrupción y permitió distinguir quién sí podía y quién no. Eso era imposible saberlo.

¿Cómo sirvió con Del Mazo?

Como con cualquiera; nos ha permitido tener algo contra qué contrastarlo.

Por cierto, ¿Ricardo Anaya debe aclarar su situación patrimonial?

Es buen momento para actualizarlo para poder ilustrar si han cambiado o no los ingresos o el patrimonio de su familia.

¿Tiene estatura para controlar la corrupción?

No sé qué sea la estura. Lo que sé es quien busque encabezar este país a partir de 2018 tiene la obligación de enfrentar la corrupción.

¿Y AMLO?

Tiene la misma obligación.

¿Margarita?

Todos.

¿Se resisten otros seis años de igual corrupción?

Creo que no.

¿Cuándo fue la última vez que se reunieron con Peña Nieto?

El día de la Ley del Sistema Nacional de Anticorrupción. Exactamente un año.

¿Diría que es un Presidente que escucha?

No, pero no solo por eso.

¿Le importa?

Creo que le preocupa el tema.

¿Pasa una auditoría?

Habría que ver qué sale de la Auditoría Superior.

¿Qué debe hacer la fiscalía anticorrupción con Enrique Peña?

Hay un clamor social por temas que no han sido apropiadamente atendidos y habrá qué entrarle.

¿Qué quiere el PRI?

Espero que quiera mantenerse en el poder y para mantenerse necesita cambiar.

¿Cuál es la mayor resistencia para lograr el sistema anticorrupción?

La principal resistencia es que quieren hacerlo pasar por complejo cuando en realidad es muy sencillo: es ponerse en una mesa todos para dar resultados.

¿La legitimación del próximo Presidente pasa por el control a la corrupción?

Sí.

¿Y pasando 2018 qué le recomendaría a Peña Nieto: quedarse o autoexiliarse?

Le recomendaría reflexionar sobre las oportunidades perdidas.

¿Y a Eruviel?

Eruviel habría que ver qué está buscando hacer.

¿Más de 20 mil millones de pesos sin rastro en el Edomex?

Y 40 mil en Veracruz y la costa de Quintana Roo, en el caso de Borge, el caso de Nuevo León… Por eso es difícil hacer rankings de corrupción.

Cerramos, ¿la corrupción mata?

Sí. La corrupción mata.

¿La corrupción mató en los sismos?

Seguramente en algunos casos mató a las víctimas de los sismos.

¿Las constructoras deben responsabilizarse por los daños?

Sin duda.

¿La corrupción en las constructoras seguirá matando?

La corrupción en el sector le va a hacer mucho daño, pero está empezando a cambiar a algún grupo de empresarios.

Por cierto, ¿ya revisan la construcción del tren Toluca-Valle de México?

No, por lo menos yo no.

¿A Del Mazo le debería de importar?

Le debe de importar mucho.

¿Le preocupará?

Mucho.

¿La reconstrucción es la rebatiña que viene?

Vamos a evitar que así sea.

¿La rebatiña del Fondo Nacional del Desastres?

Hay que evitarlo.

¿Quiénes?

La sociedad.

¿La sonrisa del gobierno federal?

Los políticos sonríen, pero deberían de ser más serios en este tema.

¿El uso electoral?

Es un riesgo para todos los recursos de la reconstrucción.

¿La burla?

No sé quién se esté burlando, pero no vamos a dejar que ría al último.