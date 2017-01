Coparmex y Conago no firman el acuerdo económico federal

Ciudad de México

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) no firmaron el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, presentado ayer en la residencia oficial de Los Pinos por el presidente Enrique Peña Nieto y la mayoría de los organismos privados que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC).

El organismo patronal argumentó que no suscribió el plan debido a que se redactó en tres días, no es parte de un consenso social, no incluye metas claras, objetivos puntuales, ni métricas que sirvan para evaluar los avances.

"Coparmex ha sido reconocida en la sociedad como la conciencia del sector privado. Pues bien, es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente", subrayó Gustavo de Hoytos Walther, presidente nacional de la Coparmex.

El líder patronal dijo que el acuerdo, de 4 ejes y 36 medidas, que fue elaborado en el contexto del Comité Nacional de Productividad, donde están representados el gobierno federal y los sectores empresarial y obrero, y facultado por el Congreso para diseñar políticas públicas, fue entregado por el gobierno federal a las 11 horas de ayer, es decir, dos horas antes de su firma pública.

En un comunicado, difundido aparte, pero a la misma hora en que era presentado el acuerdo, la Coparmex agregó que la situación económica y social actual sí exige un amplio acuerdo desde la sociedad y no solamente uno que sirva como estrategia de comunicación o imagen pública.

Indicó que, particularmente, el sector gubernamental, que administra los recursos públicos, está obligado a asumir compromisos específicos para mejorar el manejo del presupuesto, hacerlo transparente y eficiente. Y, en su caso, corregir o castigar su mal uso.

El presidente de la Coparmex indicó que ante esa situación, luego de una amplia consulta a los diferentes órganos de gobierno y grupos técnicos, así como de sus 65 centros empresariales en todo el país, el sindicato de empresarios decidió no suscribir el acuerdo.

La Coparmex precisó que no está contra el gobierno ni de quien suscribe el acuerdo, y que por el contrario está a favor de un acuerdo "real, de compromisos concretos".

Por separado, la Conago rechazó haber firmado el acuerdo impulsado por el presidente Peña Nieto, pues los mandatarios locales lo desconocían, afirmó el gobernador de Morelos y presidente de la conferencia, Graco Ramírez Garrido, quien además alertó del riesgo de ingobernabilidad por el incremento a las gasolinas.

Ayer, 21 integrantes de la Conago se reunieron con los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade; de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, para pedir una explicación sobre el aumento a los precios de los combustibles.

Desde temprano, los gobernadores, encabezados por Ramírez Garrido, y el coordinador de la comisión de Energía de la Conago, Francisco Domínguez Servién, acudieron a la cita en Palacio Nacional, donde estuvieron más de cinco horas, y al salir, "les sorprendió" el anuncio económico del Ejecutivo federal, indicó el mandatario morelense.

"La Conago no conoció el texto y en consecuencia no pudo haber suscrito el acuerdo para el fortalecimiento económico anunciado hoy", explicó Graco en entrevista.

Por la noche, en charla con Carlos Puig en MILENIO Televisión, añadió: "No lo conocemos, yo no lo conozco, y me dicen que se asumió públicamente que lo avalábamos 31 gobernadores. La verdad no conocemos el texto, nos sorprendió. A las 2:30 de la tarde, cuando salimos de la reunión, ya se había dado el mensaje del presidente en Los Pinos, estábamos en Palacio Nacional todavía".

El encuentro se prolongó más de lo esperado, por lo que se canceló la rueda de prensa prevista con los gobernadores en un hotel de Polanco.

Al término, la Conago emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por el incremento de los precios en la gasolina e instaló en sesión permanente a las comisiones de Hacienda y Energía para buscar posibles soluciones y diálogo con el gobierno federal.

"Ante esta preocupación, se acuerda integrar grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que pueden generar opciones ante la inconformidad social", refirió.

El acuerdo

Por la mañana, el presidente Peña Nieto encabezó la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que tiene como objetivo minimizar las afectaciones por el aumento al precio de la gasolina.

El mandatario señaló que, de ser necesario, "habremos de autorizar la importación preferencial de productos básicos cuando se detecten grandes aumentos en sus precios", y afirmó que quienes son beneficiarios de programas sociales deben tener "la tranquilidad de que seguirán recibiéndolos".

El acuerdo se divide en cuatro grandes ejes : acciones que permitan cuidar y proteger la economía familiar, fomentar inversiones y empleo, preservar la estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho, en el contexto de un ejercicio austero del servicio público.

El jefe del Ejecutivo dijo a quienes se preocupan por una posible alza en el transporte, que el gobierno federal apoyará la modernización del servicio público masivo y la movilidad urbana y se promoverán proyectos de inversión en la materia, así como la reconversión del transporte público a sistemas más eficientes y económicos.

Pidió tener "plena confianza de que haremos lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en de la economía familiar".

Peña dijo también que su gobierno se compromete a seguir fomentando inversiones generadoras de empleo y que en 2017 comenzarán a operar nuevos estímulos fiscales a la inversión y simplificación administrativa para las pequeñas y medianas empresas.

Respecto a la estabilidad económica, el mandatario dijo que se mantendrán "finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y la plena instrumentación de las reformas estructurales", además de cuidar el gasto público ejerciendo el presupuesto de manera austera y cuidando el gasto social, con transparencia presupuestaria y la reducción del 10 por ciento a salarios de mandos superiores.

Peña llamó también a los gobiernos locales a adoptar medidas de austeridad para hacer más con menos.

En el acto, el Presidente señaló que el acuerdo se alcanzó como una respuesta a las preocupaciones de la población respecto a que se registre un aumento injustificado en los precios de otros bines y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica, escasez de alimentos o recortes en los programas sociales prioritarios.

Reconoció al sector empresarial asumir el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un aumento indiscriminado de precios, y que "esto es posible porque la gasolina, para la mayoría de los productos y servicios solo representa una fracción del costo de producción".

En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, indicó que el acuerdo aún no está cerrado y espera que se amplíen puntos y se concreten otros, y conforme ello pase, se pueda sumar la Coparmex para que toda la iniciativa privada trabaje conjuntamente.

En el contexto de la 28 Reunión Anual de Embajadores y Cónsules, indicó que el CCE espera que con estas acciones se pueda contener la inflación, que puede superar 4 por ciento este mes.

A su vez, en entrevista telefónica, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo, (Concanaco), Enrique Solana Sentíes, indicó que el acuerdo sufrió varios cambios, puesto que otros organismos tampoco querían firmarlo.

Añadió que el texto original contenía medidas coercitivas por parte de la Profeco para contener aumentos de precios en productos.

Claves

“No se debilita”

• "El acuerdo fue suscrito también por el Consejo Mexicano de Negocios, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Nacional Agropecuario y la Asociación de Bancos de México.



• En tanto, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que el acuerdo no se debilita sin la Coparmex, pues entre los organismo miembros del CCE y los invitados hay 11 organismos privados suscritos.