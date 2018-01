’Convocatorias para SEA no exigen exámen de confianza’

Monterrey

Las convocatorias para las fiscalías del Sistema Estatal Anticorrupción en Nuevo León, que actualmente se encuentra en proceso de recibir aspirantes, no exigen entre sus requisitos nada referente a que tengan que someterse a exámenes de control de confianza, señaló el diputado federal con licencia por el PRD, Waldo Fernández.

En entrevista para MILENIO Monterrey, el legislador federal dijo que entre los requisitos no aparece nada referente a exámenes de confianza, por lo que sería grave pensar si estos se hacen después de que el candidato sea designado, pues a su parecer, ya no serían causa de destitución.

TE RECOMENDAMOS: Cierran carril de avenida Gonzalitos por trabajos pluviales

"En ningún lugar de la convocatoria veo que tengan que presentar una carta los interesados, diciendo que están dispuestos a hacerse los exámenes de control de confianza, o en su caso que tengan que acreditar el examen de control de confianza, me parece algo delicado.

"Si vas a hacer el examen de control de confianza una vez que designes a la persona, probablemente ya no sea causa de destitución", dijo.

Además, señaló que tampoco se aclara quién realizaría las pruebas de control de confianza, pues estos tendrían que hacerse por entidades ajenas al Gobierno Estatal, para evitar posibles manipulaciones.

"Los tendrían que hacer organismos acreditados federales como la Marina o la Sedena, porque pues, imagínate que designen a un fiscal y el examen de control de confianza lo hage el Cisec, o lo haga el Gobierno del Estado, pues puede ser también una manipulación para el proceso", comentó.

Fernández dijo que sería grave que los fiscales elegidos no tengan exámenes previos, pues sería un error designar candidatos que luego no los acrediten.

"Creo que sería un tema para preguntarle a los diputados, en qué parte del proceso se les van a hacer los exámenes de confianza al fiscal, y si no vienen en la convocatoria, pues ya no pueden ser causa de destitución si tú mismo en los requisitos no me lo estás pidiendo", expresó.

A partir del 8 de enero se comenzaron a recibir solicitudes para los cargos de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Fiscal General del Estado, que contempla el Sistema Estatal Anticorrupción, teniendo como fecha límite el 26 de enero.