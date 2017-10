Convoca PRI a frente común por Fondo Metropolitano

Monterrey

Ante la intención del Gobierno del Estado de utilizar los recursos del Fondo Metropolitano para el Metro y el Hospital Metropolitano, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Pablo Treviño, convocó a los alcaldes de su partido a formar un frente común y decidir qué es lo que más conviene.

El político priista expresó que lo que más convenga a los municipios es lo que pelearán los munícipes emanados de su partido.

“Nosotros vamos a platicar con nuestros alcaldes y vamos a hacer un frente común y lo que más les convenga a nuestros municipios, es lo que vamos a pelear”, explicó.

MILENIO Monterrey publicó que una propuesta a los alcaldes del área metropolitana para que parte del Fondo Metropolitano de 2018 se destine al mejoramiento del Hospital Metropolitano y a la Línea 3 del Metro, planteará el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

TE RECOMENDAMOS: Gobernador vetará reforma para padrón de autos foráneos

Primero analizarán cuanto tienen de aprobación del presupuesto, y en caso de conservarse tienen dos planes.

Dicen y se desdicen

Con respecto al padrón de placas foráneas que propuso la Secretaría de Finanzas de Nuevo León, con un cobro de 310 pesos por concepto de permisos para circular, propuesta aprobada por el Congreso del Estado, pero de manera gratuita, y que ahora el Gobierno Estatal, pretende vetar, Pedro Pablo Treviño criticó que un día la autoridad estatal muestre una postura y al día siguiente se desdiga.

“Los institutos políticos han sido muy criticados por la sociedad, pero a final de cuentas lo que da un partido político es experiencia, es entrenamiento, es visión de estado, es también las líneas que habrá de generar un equipo de trabajo profesional para poder servir y cumplir con los compromisos que un candidato o una fórmula o una plataforma plantea a los ciudadanos.

“Hoy vemos ese tipo de claros oscuros, vemos que un día dicen que sí y otro día dicen que no, vemos que no hay una plataforma clara, una guía, una meta, un mecanismo que permita acercarse con la sociedad y además cumplir con lo que uno dice, en política hay que ser consistentes con lo que se dice y lo que se piensa, yo invito al Gobierno del Estado a reflexionar, invito a que no se desdigan de las cosas y a generar un Gobierno que funcione para la sociedad de Nuevo León”, comentó.