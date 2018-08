Que contralores municipales se pongan las pilas: Barrios Dávalos

Claudia Hidalgo

El contralor del Poder Legislativo, Victorino Barrios Dávalos, pidió a los contralores de los 125 municipios que se “pongan las pilas” en la entrega-recepción para que no les finquen responsabilidades por no poner orden y permitir el saqueo y daño de las haciendas municipales, donde ya se empezaron a vender hasta los trascabos.



Durante la primera reunión de fiscalización con los contralores municipales los exhortó a hacerles señalamientos a los presidentes municipales y a quien sea necesario para que la “casa quede limpia” y no sean llamados posteriormente para rendir cuentas o enfrentar juicios administrativos, y, o penales.



No se puede dejar pasar ni un daño a la administración, como ocurre en varios municipios donde ganó un partido distinto y las actuales autoridades ya están vendiendo todo, los autos, camiones y hasta los trascabos y los compradores son los regidores.



SGCF