Piden partidos esclarecer construcciones en cerros

Las dirigencias estatales del PRI y PAN hicieron un llamado a las autoridades a esclarecer dos construcciones que se están realizando en el cerro de Las Mitras y en Chipinque, que fueron denunciadas por vecinos a MILENIO Monterrey el día de ayer.

El dirigente tricolor, César Cavazos, pidió a las autoridades revelar información sobre el proyecto que se está construyendo en Cumbres Segundo Sector Ampliación, que presuntamente contempla desmontar una gran parte del Cerro de Las Mitras para realizar 350 lotes habitacionales, 12 residencias multifamiliares y dos áreas comerciales.

El líder priista pidió suspender la edificación hasta que se compruebe que cuenta con todos los permisos y que no generará ningún daño al ambiente o a la comunidad.

"El que se construyan fraccionamientos sin la debida de protección de la reglamentación ambiental es preocupante, el área metropolitana de Monterrey, como todos ya sabemos, ha sido creciente en los últimos años y bueno, que se hagan este tipo de fraccionamientos y no se regule el tema ecológico para que sea sustentable nos trae consigo todo el problema de contaminación.

"Es preocupante y exigimos a las autoridades que apliquen la ley y que si se derivó ese permiso en alguna otra administración pues que se retire hasta que no tengan los estudios necesarios para ver si es sustentable", mencionó.

César Cavazos alertó que otro problema presente en el área metropolitana es la congestión vehicular por lo que vio negativo el impacto que generará en la entrada y salida de coches en un área que presenta cuellos de botella.

Por su parte, Mauro Guerra, dirigente del PAN, indicó que las autoridades estatales y municipales deben escuchar el reclamo ciudadano y garantizar el crecimiento de fraccionamientos ordenados, sancionando a quien no cumpla con las leyes y reglamentos.

"Sabemos que hoy el problema que tenemos de contaminación es por malas decisiones que se tomaron en toda la ciudad, de explotar los espacios, de no garantizar áreas verdes y de no cuidar la contaminación que estamos teniendo, entonces no podemos permitir que esto siga pasando y si hay una irregularidad precisa de algún funcionario estaremos exigiendo que se sancione", dijo.

Otro de los casos denunciados por vecinos fue en la colonia Valle de San Ángel sector Español, sobre la calle Alhambra en donde se está construyendo una residencia que presenta anomalías y riesgos para la comunidad.

Por ejemplo: la tala de árboles que rebasar el límite de propiedad y la construcción profunda al borde del cordón de la banqueta que puede ocasionar algún derrumbe de la calle.

