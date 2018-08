Adín Castillo

Al considerar que en el caso de Medina las carpetas se han integrado correctamente y que la aplicación de la ley ha sido injusta y 'sospechosa', el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, defendió el actuar de la Subprocuraduría Anticorrupción.

Luego de que un juez de control absolviera al ex gobernador Rodrigo Medina por los delitos de peculado y contra el patrimonio del Estado en el caso Kia, el mandatario estatal dijo que ellos presentaron pruebas para demostrar su culpabilidad.

"Hay un tema ahí de la aplicación de la ley muy injusta, las pruebas se presentaron contundentes, si ya había una consignación, por qué con un amparo, un juez federal, un juez de control, le otorga la absolución, eso a mí se me hace muy sospechoso, pero finalmente yo no manejo la ley.

"Todo se hizo bien, creo que tenemos unas resoluciones de jueces, pero nadie está absuelto, en este caso sigue el proceso, podemos continuar, tendrá que llegar el momento en que tengamos jueces", dijo.







"Cuando yo hable del proceso de tener jueces que no se influya en ellos de manera política, podemos tener entonces la aplicación certera de la ley".



Rodríguez Calderón recordó que no todos los casos de imputados por la actual administración han tenido resoluciones en contra de la Subprocuraduría, y mencionó a Francisco Valenzuela, subsecretario de ingresos en el gobierno de Medina, así como Emilio Rangel Woodyard, ex director de agua y Drenaje, como ex funcionarios que han sido consignados.



Sobre la resolución que tomó el juez de control en el caso Medina y otros casos en los que se ha decidido no vincular a proceso, el mandatario estatal dijo que existe influencia política.



Acerca de la continuidad en el caso de Medina y un posible recurso de apelación, el gobernador insistió que será la Fiscalía Anticorrupción quien le dé seguimiento, aunque aclaró que Ernesto Canales, quien está a cargo de la oficina de transición, sigue activo en algunos casos.



"De los asuntos que tiene pendientes, tiene ahí todo un equipo de gente trabajando en eso, siguiendo los casos, cada caso que sea nuevo lo ve la nueva Fiscalía, y cada asunto que el juez vaya determinando, lo tendrá que ver la nueva Fiscalía", comentó.







