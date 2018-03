Urgente cubrir cargos en el Sistema Anticorrupción

Torreón, Coahuila

A casi diez meses de constituido el Sistema Nacional Anticorrupción, aún no se han cubierto puestos fundamentales para el ejercicio de este esquema, de acuerdo a José Manuel Gil Navarro, presidente del Consejo Estatal Ciudadano Anticorrupción en Coahuila, indicó que se deben cubrir los puestos de Auditor Superior, Fiscal Anticorrupción así como 18 magistrados especializados que aún permanecen vacantes.

“Temas electorales no deben influir en la toma de estas decisiones”, aseguró.

Previo a llevarse a cabo la sesión del Comité Ejecutivo del Sistema así como del Consejo Ciudadano, en esta ciudad en las oficinas de la Canacintra Torreón.

Se señaló que derivado de la reunión que se tuvo recientemente en la ciudad de Monterrey, todos los consejos ciudadanos anticorrupción del país, se destacó la necesidad de cubrir los puestos mencionados.

“Estuvimos representados 20 consejos de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, se estuvo analizando el funcionamiento del sistema y de lo que Todos los consejos ciudadanos anticorrupción del país, destacaron la necesidad de cubrir los puestos de Auditor Superior y Fiscal Anticorrupción con urgencia.



“De los siete asientos del órgano máximo del Sistema Nacional, hay tres asientos que no están ocupados, no hay Auditor Superior de la Federación, no hay Fiscal Anticorrupción como tampoco hay magistrados especializados en materia de responsabilidades administrativas”.

Por tal motivo dijo, se observa como el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción no está debidamente conformado, por lo que se hace la solicitud a las autoridades respectivas para que a la brevedad posible designen a las autoridades que faltan.

La toma de decisión y selección de estos puestos son la Cámara de Diputados, que tiene que ver el tema del Auditor Superior, mientras que el Ejecutivo propone y el Senado de la República ratifica en relación a los magistrados y en cuanto el Fiscal Anticorrupción es decisión del Senado.

“Se acordó hacer este pronunciamiento a nivel nacional, creemos que el Sistema Nacional Anticorrupción es algo que el estado mexicano le está apostando para combatir este flagelo que es la corrupción y en esa medida el sistema necesita estar funcionando a cabalidad”, aseveró.

La cobertura de estos puestos tuvo que haberse dado desde el pasado mes de julio.

Pero, ¿qué tanto ha influido el próximo proceso electoral en México para la designación de estos puestos?

José Manuel Gil Navarro, aseguró que desde su perspectiva son órganos de representación política los que tienen que tomar estas decisiones.

“Evidentemente este contexto electoral complica la toma de este tipo de decisiones, pero creemos que como lo evidenció el ranking de transparencia internacional que se presentó la semana pasada, son decisiones que no pueden esperar y que el estado mexicano tiene que emprender una batalla más decidida en el contexto del combate a la corrupción”, advirtió.

ldv