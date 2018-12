Cinthya Stettin

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México advirtieron un aumento al predial, que calificaron de “predialazo disfrazado” en el proyecto de Paquete Económico 2019, que fue entregado por la Secretaría de Finanzas, Luz Elena Gónzalez Escobar, a nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbam.

Hay temas que reconocer de la propuesta de Paquete Económico CDMX 2019 como la inversión que se busca realizar en materia de agua.



El coordinador del PAN, Mauricio Tabe, refirió que en el Código Fiscal se prevé una actualización al valor catastral de los inmuebles, sin embargo, no modifica los límites bajo los cuales establece los rangos de subsidio, por lo que algunos capitalinos deberán pagar más predial.

Por ello solicito a Sheinbaum informar el número de cuentas catastrales que se verán afectadas por esta modificación, o en su defecto, “qué previsiones tienen para que las cuentas que se encuentran en cierto rango no cambien, no se reduzcan los subsidios y no aumente el predial”.

“ Advertimos un golpe a la economía de las familias en el impuesto predial, vemos un riesgo de predialazo disfrazado de actualización. Con este planteamiento va a haber gente que va a tener menos subsidio y va a pagar más predial por estas actualizaciones”, apuntó.

Asimismo, refirió que hay un aumento de los impuestos, derechos y aprovechamiento por encima de la inflación que establece la Secretaría de Hacienda, que “establece una previsión de la inflación del 3.4 por ciento, pero aquí en la Secretaría de Finanzas local hace una previsión de inflación se fue al 5.2 por ciento”.

“Entonces, que nos digan quién dice la verdad, quién hace la estimación correcta, si la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas", exhortó.



