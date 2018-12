Aprueban diputados la ley de remuneraciones enmendada

Fernando Damián, Elia Castillo y Rubén Mosso

Por unanimidad de 436 votos, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen corregido que modifica la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y lo enviará al Senado.



Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la norma mantiene que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República, incluidos los órganos autónomos. Será el Centro de Finanzas Públicas del órgano legislativo el que cada año emita su opinión sobre los montos mínimos y máximos.



El dictamen deriva de la iniciativa del diputado de Morena, Pablo Gómez, quien tras advertir errores en el proyecto aprobado en septiembre pasado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, presentó esta propuesta para que la legislación vaya acorde con la realidad y no pueda ser controvertida.



De las cuatro reservas presentadas fue aprobada una de la fracción parlamentaria del PAN, que expuso la diputada Laura Rojas; con esta modificación se establece que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados será el responsable de emitir una opinión anual sobre los montos de las remuneraciones de los servidores públicos, así como sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización en su función, a los que hace referencia el artículo 127 de la Constitución.



El organismo pedirá la opinión de al menos tres universidades o centros de investigación a nivel nacional para poder construir la opinión que sirva a los diputados como referencia para determinar cuánto vale el trabajo del Presidente y del resto de los servidores públicos del país. Las remuneraciones se apegarán estrictamente a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos.



EN CIFRAS



2 mil 489 amparos presentados contra la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos hasta el corte de ayer.



11 mil 576 empleados buscan que no se les reduzca el sueldo, entre ellos jueces, magistrados, secretarios, actuarios y oficiales.