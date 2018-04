Congreso pide transparencia al Patronato de Bomberos

Monterrey

Diputados del Congreso del Estado hicieron un llamado urgente a los integrantes del Patronato de Bomberos a abrirse a la transparencia, esto luego de que los apagafuegos regresaron a trabajar bajo protesta.

A nombre de la bancada del PAN, el diputado Daniel Carrillo dijo que se deben aclarar los señalamientos, ya que detrás de los trabajadores hay donaciones y aportaciones, del Gobierno y de empresas.

"Bomberos es un área y una profesión que no ha sido reconocida como se debe, las personas, no dudaría que bajo estas condiciones y aún peores, aunque no es lo deseable, por supuesto, bajo protesta van a trabajar, porque a pesar de las condiciones siempre han trabajado así, con limitaciones de equipo y de personal, limitaciones de remuneraciones. En México es como un trabajo filantrópico las personas de voluntarios, y en otros países se reconoce la labor como el caso de un héroe, como sociedad nos falta apreciar muchísimo esta labor y aportar lo que cuesta.

"Hacemos un llamado urgente a que aclaren estos señalamientos, porque detrás de los trabajadores o de la institución hay donaciones y aportaciones no nada más del Gobierno, también de empresas".

Al respecto, el coordinador de la bancada del PRI, Marco González, explicó que espera que no haya alguien que se quiera aprovechar de esta situación, igual que como sucede en la Cruz Verde.

De Gilberto Lozano, dirigente del Congreso Nacional Ciudadano, quien participó en el movimiento, dijo que ha sido una persona muy activa y se le respeta en ese sentido, pero que si quieren encontrar solución deben de actuar de otra forma.