Congreso volverá a revisar ratificación de magistrado

Monterrey

Luego que un juez ordenará al Congreso del Estado analizar la ratificación por 10 años más al magistrado Ángel Mario García Guerra, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) anunció que el Legislativo volvería a votar la negativa al representante del Poder Judicial.

El coordinador panista, Arturo Salinas, comentó que la notificación señala que se vuelva a revisar el caso y que no se tomen en cuenta información de redes sociales que utilizaron para rechazar su ratificación como magistrado por otros 10 años, pero que hay otros argumentos, por los que podrían no aprobarlo.

"Lo que señala es que el Congreso vuelva a evaluar las pruebas y que no tome en cuenta los elementos que tienen que ver con páginas de internet y algunos archivos electrónicos y todavía está sujeta a que se vaya a una revisión a un tribunal colegiado y después de esto tampoco es que esté no ratificado, es volver a emitir una resolución que se emitirá y aunque no se tomasen en cuenta esos elementos digamos electrónicos, hay elementos y temas documentales muy puntuales que llevaron a este Congreso a tomar una determinación. El juzgado de distrito no dijo que él permaneciera, lo que dijo es que el Congreso vuelva a emitir una resolución", comentó.