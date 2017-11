Congreso local decidirá cambios al presupuesto

Monterrey

Luego de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijera que los recursos con los que se buscaba ampliar los penales, serían destinados para el DIF, la bancada del PRI en el Congreso del Estado anunció que la última palabra la tienen los legisladores.

El coordinador de la fracción priista, Marco González, declaró que si el Gobierno Estatal no le va a entrar en serio al tema de penales y rehabilitarlos, el Congreso lo hará, ya que tiene facultades para ello.

"Yo le pediría de manera respetuosa al gobernador que se ponga de acuerdo con su tesorero, el tesorero nos dijo que van a ir 600 millones de pesos este año para los penales y otros 600 millones de pesos para el próximo año, ¿a quién creerle?, yo no sé, porque si su jefe está diciendo lo contrario desvirtúa la reunión que tuvimos", expresó.

Comentó que espera que el canal de comunicación para este asunto del presupuesto sea el tesorero estatal Carlos Garza Ibarra.

Por su parte, el líder de los diputados panistas, Arturo Salinas, detalló que en la reunión del miércoles no se habló de partidas de 600 millones de pesos para penales, y que ahora el Estado empieza a declarar sobre cosas que tienen que ver con compromisos sociales en año electoral.

"En lo que platicamos no había ninguna partida de 600 millones para penales, entonces de entrada habrá que ver si existe esta partida o no. Hay una reunión más pendiente con el tesorero, antes de que presenten el paquete, sería el otro miércoles cuando estaríamos reuniéndonos con él y ver a más detalle este tipo de cosas.

"Lo que me parece es que finalmente empiecen a declarar con cosas que tengan que ver con compromisos sociales en año electoral. No tiene sentido ponerle dinero a cuestiones de programas sociales, que en su caso no podrían operarse", explicó.