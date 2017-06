Congreso ve insuficiente traslado de reos

Monterrey

Luego de que reos protestaran en el penal del Topo Chico por la reubicación de 38 internos de alta peligrosidad a otras partes del país, legisladores locales coincidieron en que el centro penitenciario es una "bomba de tiempo" y las acciones que ha emprendido el Gobierno del Estado no son suficientes.

Marco González, coordinador de la bancada del PRI, advirtió que el Ejecutivo debe actuar con celeridad para evitar alguna tragedia al interior.



"Sigue siendo una bomba de tiempo el penal del Topo Chico, en cualquier momento puede estallar, espero que no y ojalá las autoridades actúen rápido y tomen las medidas necesarias para que no se salga de control esto", expresó.



Samuel García, líder de Movimiento Ciudadano, criticó que las cárceles no tengan las condiciones necesarias para recibir y separar a reos según su peligrosidad, y por ello tengan que trasladarlos a otras partes del país.



"Tiene que ver con el reflejo de lo mal que están los centros penitenciarios aquí. Hay que analizar si fue una petición federal o local, si fue federal me queda claro que es el Gobierno Federal, viendo que no puede el Gobierno local contener este tema de los centros penitenciarios.



"Habrá que estudiar la propuesta del Ejecutivo de ampliar las celdas en los penales que ya existen porque al final si el penal de fondo o de raíz está mal y no tiene las instalaciones para separar a los delincuentes por su peligro, pues de qué sirve ampliar algo que ya está mal", indicó.



Finalmente, Hernán Salinas, diputado local del PAN, consideró que trasladar a los internos es una acción que puede ayudar a restablecer el control de los penales, sin embargo, se deben tomar otras medidas.



"Obviamente esperamos que estas acciones puedan abonar a que haya mayor seguridad en los centros penitenciarios en Nuevo León que es una prioridad que tenemos, no queremos que sigan sucediendo tragedias como las que han pasado en el Topo Chico y en general en los penales en Nuevo León.



"Pero evidentemente esta debe de ser una de tantas acciones que se tomen para garantizar la seguridad al interior de los penales, esperamos que ese traslado no sea una aspirina para un problema que es mucho mayor, mucho más grande y que requiere de una estrategia mucho más integral", refirió.



Cabe destacar que el vocero de Seguridad de Nuevo León, Aldo Fasci, informó que la protesta dejó como saldo un reo herido en la clavícula. Además, indicó que la protesta se originó por un rumor de que un reo "iba a convertirse en el líder de los internos".

