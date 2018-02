“El Congreso será factor de estabilidad”: Edgar Romo

El presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo, afirmó que el sistema democrático y el equilibrio entre los poderes en México tienen suficientes candados para evitar el retroceso de los avances constitucionales, independientemente de los resultados de la elección presidencial.

Sostuvo, en ese contexto, que la solidez institucional del país está más allá de las promesas electorales.

En entrevista con MILENIO, el legislador priista subrayó, además, que el Congreso de la Unión será factor de estabilidad y gobernabilidad después de las elecciones.

“El equilibrio de poderes en un sistema democrático está preparado para que ningún poder tenga más atribuciones que otro; hay un equilibrio real entre los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, y ese equilibrio es lo que nos da certeza de que el país debe marchar en buenas manos, que tiene los candados suficientes para que los avances que se han dado en nuestra Constitución no sean echados para atrás”, puntualizó el diputado federal por Nuevo León.

¿Descarta entonces cambios bruscos, al margen de los resultados electorales?

Para empezar, legalmente ningún grupo parlamentario o partido por sí solo puede tener las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y para poderlas tener tiene que construir alianzas; lo demás son promesas electorales, nada más, y entonces yo creo que más allá de la promesa electoral están las realidades: hoy tenemos un sistema democrático y de gobierno sólido en el país.

¿Diría entonces que el Congreso será un factor de gobernabilidad y de estabilidad, independientemente de quien gane las elecciones presidenciales?

Sin duda, el Poder Legislativo es el vértice de ese equilibrio entre los poderes, y creo que ahí es donde los ciudadanos deben poner mucha más atención en poder saber escoger a aquellos ciudadanos que realmente quieran velar por el bien de la nación.

Parecería que en el último periodo de sesiones de la actual Legislatura y en plena coyuntura electoral, la Cámara de Diputados ya no tendría materia por resolver y tendría solo un papel testimonial...

No, yo creo que ese es el gran reto, que trabajos legislativos no se vean contaminados con los procesos electorales; sin duda, el pleno de la Cámara de Diputados es la tribuna de la agenda política del país y los procesos electorales son parte de la agenda política, pero en la medida que no permitamos que los procesos electorales salgan más allá de la agenda política es como vamos a impulsar los trabajos legislativos.

“Es decir, tenemos que seguir dictaminando, tenemos que seguir produciendo reformas y tenemos que seguir cumpliendo la asignaturas prioritarias que están en la agenda de los grupos parlamentarios”.

Sobre la próxima integración del Congreso, el diputado presidente previó la continuidad de cámaras legislativas sin mayoría de una sola fuerza política, pero apeló a la disposición de los grupos parlamentarios para generar consensos y no divisiones.

“Lo más importante es que lleguen los mejores perfiles; yo creo que cuando uno legisla, lo hace en bien de la nación, en bien de la sociedad, y cuando es así los colores y los partidos deben quedar a un lado; hago votos para que las personas que lleguen a la Cámara de Diputados, a la próxima legislatura, vengan con el único objetivo de cohesionar nuestro pacto federal, viendo por el beneficio de los mexicanos”, remarcó Romo.