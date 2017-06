Congreso exige comparecencia de titulares de Segob, PGR y Cisen

Ciudad de México

El Congreso condenó el presunto espionaje contra activistas y periodistas, en un debate en el que la oposición exigió una aclaración del gobierno federal más allá de un boletín, mientras que el PRI defendió la postura de que no fue el Ejecutivo Federal y acusó que la publicación de The New York Times es parte de la lucha rumbo al 2018.

TE RECOMENDAMOS: Anaya acusa que también lo intentaron espiar

Los grupos parlamentarios del PAN, Morena, PRD y PT exigieron la comparecencia de los titulares de Gobernación, Procuraduría General de la República (PRG) y Cisen, ante el Congreso por este caso, para que expliquen la adquisición del software Pegasus.

La coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna, y el diputado panista Federico Döring coincidieron en que si el gobierno federal no es culpable directo de estos hechos, entonces sería culpable por omisión o “incompetencia”, al no saber quien utiliza el sistema informático en contra de sus detractores.

Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, demandó la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong ante las comisiones Bicameral de Seguridad Nacional y la Permanente del Congreso de la Unión.

TE RECOMENDAMOS: PAN exige comparecencia de titulares de Segob, PGR y Cisen

“Lo que nosotros queremos es que se vaya a fondo en las investigaciones, por eso se reclama la presencia del secretario de Gobernación como cabeza del gobierno interior de la República y que venga ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional; pero, también que comparezca aquí ante la Comisión Permanente, ante el órgano que ella misma determine o ante el pleno de la propia comisión”, dijo.

Los legisladores pidieron a la PGR que realice una investigación a fondo, autónoma y certera sobre el espionaje a periodistas y activistas.





AMLO responsable de la publicación



El coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz, dijo que no hay evidencias fundamentadas que demuestren que el Gobierno Federal espíe a sus detractores y aseguró que la administración del presidente Enrique Peña Nieto realizará una investigación del caso.

Durante el debate, la senadora Graciela Ortiz y el diputado Hugo Cabrera, ambos del PRI, reclamaron que la publicación acusara al gobierno sin presentar pruebas.

“Hay un comentario del propio periodista que escribe la nota, en la que rechaza que tenga pruebas de que el gobierno sea el responsable del espionaje; pero, dice -de la manera más poco ética que se pueda dar- “pero todos creen que es el gobierno”. De creencias está lleno el mundo, creemos muchísimas cosas, pero lo que necesitamos son pruebas contundentes de que este espionaje obedece a qué instancia, a qué grupo, a qué interés y qué es lo que busca en el país, dijo Graciela Ortiz desde tribuna.

El diputado Hugo Cabrera responsabilizó a Andrés López Obrador de la publicación del reportaje.

“No tengo duda de que esta publicación forma parte de esa estrategia para socavar las instituciones, aquellos que quieren mandarlas al diablo. Creo que el 2018 se gana con proyecto, con votos, no con este tipo de acciones que desde el extranjero obedece a otro tipo de intereses”, dijo el legislador.

Los puntos de acuerdo para la comparecencia se turnaron a comisiones.









OVM