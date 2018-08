Congreso elimina pase automático a fiscal general

Silvia Arellano y Angélica Mercado

La Comisión Permanente declaró la constitucionalidad de las reformas al artículo 16 transitorio del artículo 102, que elimina el pase automático del titular de la Procuraduría General de la República a Fiscal General, como paso previo para la designación del próximo titular de esa institución por los próximos nuevde años.

Desde tribuna, Morena garantizó que no habrá fiscal carnal porque el país así lo requiere. El PRI aclaró que el proceso todavía no termina, pero va por buen camino; mientras que el PAN y PRD exigieron que no se elija a un fiscal carnal y se revise el artículo 102 constitucional.

En su turno, el priista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos, dijo que el procedimiento para elegir al fiscal todavía no concluye porque falta la Ley Orgánica y recordó que hubo diversas iniciativas, entre otras del presidente Enrique Peña Nieto, para modificar el diseño de elección del fiscal general, y ahora es necesario que la próxima legislatura trabaje en la legislación.

“Está pendiente para que inicie la vigencia del 102 constitucional dos asuntos: que se agote la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde en muchos aspectos pueden tener cabida porque es una ley que va a desenvolver un artículo de la Constitución y puede ser un espacio importante”.

Además, abundó, el artículo 16 transitorio establece que debe haber una declaratoria del Congreso general del inicio de vigencia del 102 constitucional y por tanto de la Fiscalía General de la república, “por lo tanto el procedimiento no está concluido aunque va por buen camino”.

Los perredistas Angélica de la Peña y Jesús Zambrano se opusieron a que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador designe un “fiscal carnal”, como pudiera ser el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz.

“Es conveniente que hoy que estamos haciendo esta declaratoria, es necesario refrendar que se cumpla la Constitución. Que el presidente Enrique Peña Nieto cuide las formas y el presidente electo garantice el cumplimiento de la Constitución del artículo 102, inciso A”.

La diputada panista Kathia Bolio recordó que su partido se ha opuesto a la elección de un fiscal carnal en ese cargo y lamentó que el próximo gobierno que encabeza López Obrador haya adelantado que habrá perdón y amnistía “contra quienes han atracado el país”.

Aseveró que el tema de la corrupción e impunidad tiene harta a la sociedad, por ello la conformación de la Fiscalía General es un eslabón del sistema de justicia penal y Acción Nacional no dejará de insistir en que México necesita una fiscalía autónoma, alejada de intereses políticos con la capacidad suficiente para velar por una recta administración y procuración de justicia.

“No queremos un fiscal a modo y que sí se escuche a los actores políticos y a la sociedad en general”, reclamó.

El diputado morenista Juan Romero Tenorio replicó que no hay de qué preocuparse porque no será un fiscal carnal. “Lo que se busca es un fiscal autónomo porque la circunstancia que vive el país requiere un fiscal fuerte, con miles de personas desaparecidos, empresarios afectados por la delincuencia organizada”.

El Congreso de Yucatán comunicó el pasado 30 de julio su aprobación, con lo que se cumple el mínimo requerido de 17 de los 32 congresos del país para darle el trámite legislativo iniciado el pasado 14 de diciembre, cuando fue aprobado por el Congreso de la Unión.

En la Gaceta Parlamentaria de hoy se publica la aprobación de los poderes legislativos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.













