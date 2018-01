Plantearán que Congreso apoye a Cruz Verde

Monterrey

Luego de que la Cruz Verde de Monterrey anunciara que suspenderá operaciones por falta de recursos, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Karina Barrón, anunció que plantearán que de los ahorros que pretenden para este año en el Poder Legislativo, una parte sea destinada a la Cruz Verde.

Pidió, además, que dicha institución sea incluida en programas de apoyo como la Cruz Roja y Bomberos, mediante los cuales el Gobierno del Estado les entrega un peso de recursos por cada peso que reciben de donativos.

Karina Barrón Perales, consideró que el Gobierno del Estado y el municipio de Monterrey deben apoyar al Patronato con el programa de "un peso más", es decir, que también por cada peso que recaude el Patronato, la autoridad le otorgue uno más, tal y como se realiza actualmente con Bomberos de Nuevo León.

Sin embargo, aclaró que los directivos de la Cruz Verde también deben de transparentar la administración de los recursos, como se los solicitó el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

“Por el momento no lo hemos platicado, no hemos visto el tema de las aportaciones, pero yo creo que es un tema que sí pudiéramos poner en la mesa, hay que ver el tema de cuánto va a ser el ahorro este año ¿y por qué no considerar a una institución como en el caso de la Cruz Verde que es necesario y hoy está cerrando sus puertas?

"En ese tema de la aportación de otro peso más está nada más la Cruz Roja y Bomberos, y por qué no poner también a la Cruz Verde, entonces hacemos un llamado, hay forma de cómo ayudarlos, mientras el patronato consigue apoyos el Gobierno y el municipio de Monterrey que están a cargo apoyen también. En el caso de Bomberos, ellos consiguen un peso y el Gobierno del Estado les pone otro peso", dijo Barrón.

MILENIO Monterrey publicó que el Patronato de la Cruz Verde de Monterrey tomó la decisión de suspender, de manera temporal, las operaciones de esa institución en tanto se consolidan como una Asociación de Beneficencia Privada (ABP) y por esa causa, los más de 100 empleados serán liquidados conforme a la ley, según anunció Yadira Leal Garza, coordinadora general.

De acuerdo a Leal Garza, la crisis financiera que enfrentaban no fue solucionada y debido a esto ya era insostenible continuar con el funcionamiento de la corporación.