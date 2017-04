Conflicto de interés detiene norma ambiental: ecologista

Monterrey

Para el ecologista Guillermo Martínez Berlanga un conflicto de interés es lo que detiene la aplicación de la Norma Ambiental Estatal EM-SDS-001-2016 que busca regular a las pedreras.

Lo anterior luego de que la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado comunicara que se aplazará seis meses más la norma que originalmente vencía el 19 de abril de este año, pero no se logró bajar la mala calidad del aire.

Aunque ayer la dependencia dio a conocer que durante este periodo buscarán endurecer la ley con más restricciones para las extractoras de roca caliza, concreteras y demás industria de la construcción, el activista mencionó que esto es mentira y ni siquiera en un año van a tomar acciones.

"Están diciendo mentiras tras mentiras, no pueden ir en contra de ellos porque son coyotes de la misma loba. (...) No van a ir en contra de las pedreras ni dentro de seis meses ni dentro de un año, porque hay conflicto de intereses", dijo.

Martínez Berlanga consideró que mientras más tiempo pase más se agravará el problema y recordó que son 4 mil 700 muertes evitables por exposición a la mala calidad del aire, según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y difundido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en este año.

"La contaminación se va a ir a un factor exponencial y de repente va a haber una contingencia muy fuerte y nos vamos a empezar a morir como pajaritos, esto ya pasó en Londres, ya pasó en Pittsburg, ya pasó en Santiago de Chile, ya pasó en Los Ángeles, no sé qué están esperando la verdad.

"Cuando dejas que se haga una inversión térmica, ya no tienes defensas naturales, no tienes árboles, no tienes montañas, tienes invadidos los ríos y las cañadas pues estas esperando a que pase el tren y nos lleve", mencionó.

Reiteró que la verificación vehicular no es la solución al problema de la contaminación, pues las ciudades en las que se ha aplicado desde hace años no han reducido su mala calidad del aire.

Además, existen 200 mil autos "chatarra" que exceden los 15 años de antigüedad, según las cifras del Instituto de Verificación Vehicular en este año, y por lo tanto, dijo, "no pasan la verificación vehicular ni bailando".

"Los Ángeles tiene 12 años con la verificación y es la ciudad más contaminada de todo Estados Unidos, el Distrito Federal tiene la verificación desde hace 26 años y es la ciudad más contaminada de México, por ahí no es", concluyó.