“Condenable, entorpecer el auxilio”: Peña

Joquicingo

El presidente Enrique Peña Nieto llamó a no dejarse engañar por quienes desinforman y difunden noticias falsas para confundir y entorpecer el auxilio a los damnificados por los sismos.

Al recorrer las calles de esta localidad, una de las más afectadas en el sur del Estado de México por el terremoto del pasado martes, el mandatario condenó las maniobras para obstaculizar el apoyo de la sociedad y de las autoridades a las víctimas.

"Hemos visto en las redes sociales mucha desinformación, a veces información falsa, noticias falsas que verdaderamente entorpecen la labor de auxilio y apoyo a las personas damnificadas. No se dejen engañar, no se dejen confundir, pues aquí no vale y es francamente condenable que haya ese tipo de expresiones de gente que solamente quiere confundir y entorpecer auténticamente la ayuda a quien lo necesita", puntualizó.

En su mensaje a la comunidad de Joquicingo, donde 165 viviendas quedaron colapsadas por los sismos y más de 300 sufrieron daños de diversa magnitud, Peña Nieto subrayó que los mexicanos se mantendrán trabajando para apoyar a la gente que más lo necesita.

"Lo que no se vale es que haya gente que pretenda obstruir la ayuda de los mexicanos, de las autoridades, y que quiera ser obstáculo para esa ayuda", insistió.

Acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y el secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda, entre otros funcionarios, el Presidente de la República caminó durante una hora y veinte minutos por las principales calles de este lugar, donde escuchó las demandas de apoyo para los damnificados.

Informó que 12 municipios de la entidad sufrieron afectaciones por los sismos y se comprometió a respaldar primeramente a los damnificados hasta superar la emergencia y después emprender las acciones de reconstrucción.

Pidió a la comunidad, particularmente a las mujeres, vigilar que los apoyos del gobierno federal se destinen efectivamente a la población afectada y a la rehabilitación de las casas, escuelas e iglesias.

Detalló que las autoridades federales y estatales levantarán un censo de viviendas e inmuebles para identificar con toda precisión los daños y, en su momento, liberar los apoyos correspondientes.

" Quiero que quede constancia del compromiso que estoy haciendo con ustedes", dijo.

En su recorrido, Peña Nieto expresó su agradecimiento a los elementos del Ejército mexicano que participan en las tareas de auxilio a la población civil, principalmente en la remoción de escombros de las casas colapsadas por los movimientos telúricos.

El gobernador Del Mazo anunció a su vez la puesta en marcha de un Programa de Empleo Temporal para remunerar y apoyar con un ingresos los habitantes de los municipios afectados que participen en las tareas de limpieza y reconstrucción.

Remarcó que la prioridad será el levantamiento de las casas de quienes hoy se encuentran en albergues o con familiares, para después pasar a la reconstrucción de escuelas y rehabilitación templos en la zona sur de la entidad.

Al término del recorrido, el presidente Peña Nieto encabezó una reunión de evaluación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para determinar la ruta a seguir.

Claves

Provocadores

• Antes del mensaje que Peña Nieto dirigió a la población, unos jóvenes que se identificaron como estudiantes de la UAEM intercambiaron golpes y empujones con el Estado Mayor, tras increparlo y pedirle tomar una pala para ayudar a los voluntarios.

• El titular del Ejecutivo censuró la provocación de las personas señaladas por los habitantes de Joquicingo como ajenas a la comunidad.

• "Lo que menos queremos es aquí que se generen espacios de división o de confrontación; a veces, lamentablemente en medio de esta tragedia, no falta gente que, se espera su espíritu sea de colaboración, pero a veces no siendo de los lugares, pues llegan a provocar", remarcó.