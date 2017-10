Condena gobernador plurinominales e inequidad

Monterrey

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés a la controversia constitucional presentada contra la Ley Estatal Electoral, el gobernador Jaime Rodríguez condenó la validez de los diputados plurinominales y de eliminar el derecho de las mujeres a participar en igualdad en el proceso electoral.

En entrevista al término de la Reunión Nacional de Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana, en el Pabellón M, el mandatario estatal se pronunció en contra de declarar vigentes las reformas a la Ley Estatal Electoral impugnadas por el Gobierno del Estado.

"Estoy en contra porque no debe haber diputados huevones, yo no estoy de acuerdo con los plurinominales aunque la ley diga que sí; yo creo que me van a caer gordos los diputados plurinominales, eso no debe de suceder; pero bueno, debo de respetar la Ley, yo dije que íbamos a respetar el Tribunal si el Tribunal dice estoy mal, pues, ya nos jodimos.

"Los ciudadanos nuevoleoneses vamos a seguir aportando recursos para mantener diputados flojos, y eso no está bien, y también yo dije que no estaba de acuerdo que se le quite el derecho a las mujeres en igualdad y hoy el Tribunal también está decidiendo de una manera que no es la justa", se lamentó.

Este jueves, la SCJN declaró vigentes las reformas a la Ley Estatal y tumbó las quejas que existían por presunto agravio a la paridad de género, además de avalar las diputaciones plurinominales, esto dentro de 10 puntos de inconstitucionalidad que presentaron partidos políticos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General del Estado.

Sin detallar que el Gobierno del Estado a través del procurador Bernardo González Garza, interpuso la controversia, Rodríguez Calderón dijo que la ciudadanía está prácticamente harta de los partidos políticos que continúan realizando malas prácticas.

"Creo que los partidos deben de entender que ya la sociedad está harta de ellos y siguen haciendo sus mismas cosas.

"Pero ya decidiremos los mexicanos si siguen votando por los partidos que siempre están jorobando a los ciudadanos o si los ciudadanos se atreven a quitarse ya ese peso de los partidos políticos", cuestionó.