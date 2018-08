Con cédula profesional, 70% de senadores electos

Silvia Arellano

Datos del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) refieren que 90 de los 128 senadores (70.3 por ciento) que conformarán la próxima legislatura cuanta con cédula profesional.



Los ex candidatos, activistas, ex jefes de gobierno, ex secretarios, ex alcaldes, ex líderes sindicales y ex aspirantes a la Presidencia, entre otros, también acreditaron su nivel educativo ante el Registro Curricular del Instituto Nacional Electoral (INE): 25 dijeron estar titulados y 53 no dieron ninguna información.



Los maestros, médicos cirujanos, ingenieros, licenciados en Relaciones Internacionales, así como medio centenar de abogados y licenciados en Administración Pública recibirán la próxima quincena su constancia de mayoría.



MILENIO consultó uno a uno el grado académico de cada senador electo en dichos registros, y cuya lista final deberá estar confirmada el 30 de agosto.



De los 55 senadores de Morena, que tendrá la mayor fuerza en la Cámara alta, 30 cuentan con cédula profesional, seguida por el PAN, en donde 20 de sus 24 legisladores tienen el documento oficial de la SEP, mientras que de los 14 senadores que tendrá el PRI, 11 están titulados.



De acuerdo con los datos del INE, entre quienes tienen el menor grado académico están María Antonia Cárdenas Mariscal, de la coalición Morena-PT-Encuentro Social, quien informó que solo concluyó la educación básica.



Sin embrago, ya ha sido diputada federal por Jalisco, empresaria por más de 20 años dentro de la industria de domos y techados traslúcidos, así como activista social a favor de los derechos de la niñez y las mujeres.



En tanto, Cecilia Margarita Sánchez García, también de la coalición Morena-PT-Encuentro Social, manifestó contar con estudios de educación media superior truncos, pero ha trabajado en el área de Recursos Financieros de Pemex y en la refinería de San Martín Texmelucan.



Javier May Rodríguez y Ricardo Ahued Bardahuil son otros dos senadores electos que también expresaron haber concluido el bachillerato.



En contraste, siete acreditaron tener un doctorado, entre ellos, el próximo coordinador de Morena y ex gobernador perredista de Zacatecas, Ricardo Monreal, quien comenzó su carrera política en 1975 en el PRI, y ha sido dos veces senador y diputado.



De la coalición Por México al Frente, el ex jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera es otro de los próximos legisladores plurinominales que cuentan con el mayor grado de estudios y experiencia profesional.



La fundadora del PRD Ifigenia Martínez también fue electa por Morena para ocupar un escaño y lo hará por segunda ocasión, luego de estar en ese cargo en 1988.



El dos veces alcalde, diputado federal, secretario general de Gobierno, presidente del Congreso y secretario de Gobierno en Chiapas, entre otros cargos, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, es uno de los que tiene mayor grado escolar de los integrantes de la coalición Morena-PT-Encuentro Social.



Mientras que Gilberto Herrera Ruiz fue rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, y José Luis Pech Varguez fue catedrático y empresario.



Por el Partido revolucionario Institucional (PRI), los registros en la SEP del ex gobernador Eruviel Ávila señalan que obtuvo su cédula como licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México en 2000, además de una maestría por la UNAM en 2001, y un doctorado en Derecho por la misma institución en 2003.



Otros seis legisladores informaron que tienen una maestría titulada, dos más una licenciatura trunca, tres una especialidad titulada, tres una especialidad concluida, dos una licenciatura concluida, cuatro una maestría concluida, uno con una maestría trunca, dos con un doctorado y tres con una maestría.



Las propuestas



Entre los personajes que llegarán al Senado y que han llamado la atención está la activista y ex comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Nestora Salgado, quien llegará al Senado por Morena, no registró grado de estudios ni historia laboral.



No obstante, entre sus propuestas destaca la elaboración de un proyecto educativo que incluya las opiniones de padres de familia y docentes basado en incentivos y no en sanciones, que sea inclusivo y con perspectiva de género.



Además impulsa dotar a los docentes de “herramientas” para la buena impartición de la educación, basada en las características de cada estado.



En materia energética, buscará “tarifas justas” de luz y de gasolina, así como revertir los efectos nocivos de la reforma fiscal y del Pacto por México.



A su vez, Napoleón Gómez Urrutia, quien también llegará por Morena, tiene una maestría y ha sido secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares desde 2002. Fue director general de la Casa de Moneda durante 12 años y nombrado Presidente internacional de la conferencia de directores de casas de moneda por dos años, entre otros; sin embargo, ha registrado ninguna propuesta.



En la lista de los próximos senadores están también el ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo.



El ex alcalde de Acapulco Felix Salgado Macedonio, ingeniero por la Universidad Autónoma de Guerrero; el frentista Juan Zepeda es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de México.



Otros legisladores electos coinciden en impulsar temas relacionados en materia de justicia y seguridad, combate a la impunidad y a la corrupción. Hacer cambios reglamentarios para aumentar el contenido nacional en los contratos del sector petrolero, eléctrico y de energía renovable para generar empleo y desarrollo tecnológico en México.



Dar atención a los delitos de género (feminicidio, violencia familiar, ataques sexuales, etcétera), que permitirá poner a las mujeres en el centro de atención y al hombre en el de la prevención.



Es necesario buscar los medios más efectivos para terminar con las desigualdades a las que todas y todos se enfrentan día con día, con el objetivo de erradicar todas las formas y modalidades de violencias que sufrimos, así como reformar el sistema de salud y crear un banco de alimentos contra el hambre, entre otras cosas, han propuesto.