Usuarios del SIT denuncian robos y acoso en estaciones

Bryam Torres

Usuarios del transporte público de León aseguran haber sufrido robos, asaltos y acoso en camiones, paraderos y hasta en las estaciones del SIT (Sistema Integrado de Transporte).



Los ciudadanos señalan sentirse expuestos a la delincuencia, ya que el sistema de transporte público de León no cuenta con la seguridad suficiente para protegerlos.



“A mí me asaltaron en San Jerónimo una vez, yo espero la 58 cuando salgo de mi trabajo para ir a mi casa y esa vez me asaltaron en menos de un minuto, llegaron y rápido me pusieron un cuchillo en el costado y me quitaron mi celular, ya ni aquí nos sentimos seguros, cualquiera puede venir te asalta y se va y ¿quién se da cuenta?”, dijo Eduardo Salazar.



Reportan que incluso en las “orugas” y paraderos de la zona centro han sufrido robos, debido a que los delincuentes aprovechan las aglomeraciones para realizar sus delitos.



“A mí me robaron mi celular y mi cartera en un paradero de la Miguel Alemán, ahí en el que está en frente del Descargue Estrella, había mucha gente y pues no me di cuenta pero ya después cuando iba en la oruga, iba a hacer una llamada y ya no estaba ni mi celular y tampoco mi cartera”, señaló Dulce Ramos.



Hay mujeres que aseguran ser victimas constantes de los acosadores sexuales, que aprovechan la más mínima oportunidad para hostigarlas.



“A mí van varias veces que me acosan y me quieren manosear pero de la que más me acuerdo es una vez en el Centro, en el paradero que esta por la Alemán cerca de la estación metropolitana, ahí se sentó a un lado de mi un señor y me empezó a decir cosas en el oído, diciéndome que me quería llevar a un hotel y yo estaba muy asustada y hasta cuando se bajó me agarró y me quería besar pero no pudo y me lamió el cachete y nadie dijo nada, aparte nosotras no tenemos cómo defendernos”, mencionó Luisa Valtierra.



Incluso hay ciudadanos que aseguran les han robado sus bicicletas a pesar de tenerlas con candado al interior de los estacionamientos de las bases de Delta y San Jerónimo.