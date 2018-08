Agustín del Castillo

Los vecinos de Jardines del Bosque celebran la suspensión judicial otorgada por la justicia federal al Parlamento de Colonias, pues esperan que eso congele el dolor de cabeza que tienen ahora: dos torres que se edifican sobre avenida Niños Héroes, a una cuadra de la glorieta de este legendario núcleo habitacional ideado por el arquitecto Luis Barragán hace más de seis décadas.



“Hace años que estábamos alarmados, porque nos llenaron esto de oficinas, pero no nos imaginábamos lo que se iba a venir”, señala la presidente del consejo social de la junta vecinal de la sección centro, María Magdalena Martínez de la Torre.



“Nosotros tuvimos una reunión hace aproximadamente dos meses con los titulares de Obras públicas, Ordenamiento Territorial, Vialidad, y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, y sus responsables nos informaron que las licencias y permisos de tales edificios estaban en regla y que habían sido otorgadas con antelación a los planes parciales del 2018, situación que desde luego nosotros consideramos completamente irregular. Lo que nosotros queremos es dar inicio a una campaña de denuncia contra estas constructoras y contra las autoridades, exhibiendo las irregularidades y los abusos con que se otorgaron dichas licencias de construcción; por ejemplo, nos gustaría iniciar haciendo saber a los potenciales clientes de los departamentos que se pretende construir, que comprar uno de estos no es una buena idea, porque aunque ya arrancaron la preventa aún no tienen el certificado de habitabilidad, y por los juicios que se han venido interponiendo tal parece que no se los van a otorgar”, sostiene la dirigente, quien convoca a un grupo de habitantes para mostrar a MILENIO JALISCO las afectaciones.



Las más directas: las casas contiguas a los desarrollos Vive Torre del Bosque y Cauda Residence, separados por apenas media cuadra sobre la avenida Niños Héroes, pero que involucran, por sus grandes dimensiones, las calles anexas. En ese caso, se trata de fincas de casi seis décadas que están dañadas por la profundidad de las excavaciones, lo que ha obligado a migrar a sus antiguos dueños.



“En el caso de Vive Torre del Bosque nos dijeron que la licencia se expidió bajo la autoridad del cabildo, y no en función de los planes parciales de desarrollo, yéndose por encima de la legislación que existe; no sabemos si fue adquirida de manera irregular, en una licencia tan grande no se les puede otorgar una licencia de habitabilidad, porque ellos están infringiendo la ley, porque pueden afectar a los mantos freáticos, basta que usted vea lo profundo de las excavaciones […] no se hacen partícipes de ese daño que puede ser tremendo, además, cómo compras un departamento sin la certeza de que vas a tener todos los servicios, porque se va a presionar la infraestructura, en un espacio pequeño meter 90 departamentos cuando antes había dos o tres casas”, añade la dirigente.



Otra vecina, Margarita Josefina Zavala, añade: “todos sabemos que esta colonia la diseñó el arquitecto Barragán, por lo tanto tiene un valor arquitectónico importante; la finca que estaba aquí al lado [apunta a Cauda Residence, donde antes hubo una gran finca llamada Lancaster-Jones] la derrumbaron clandestinamente, y era una finca maravillosa que debería haber sido protegida […] ya tenemos un conflicto urbano espantoso, sobre todo a las horas pico, y vialidad no es ni para mandar a un solo agente para organizar; yo me pregunto, cuando estos edificios ya estén habitados, con 25 pisos, con 90 departamentos, con uno o dos carros por departamento, serian ya 180 carros, ¿por dónde van a transitar?”.



Vive Torre del Bosque, Niños Héroes 2571 (http://www.vivetorredelbosque.com/)

Aproximadamente de 25 pisos, con comercio a nivel de calle. Licencia de construcción para demoliciones número M-0570-2017. Dictamen de Trazos, Usos y Destinos Específicos, no ha sido obtenido, pero al aplicar nuevos planes parciales de desarrollo, sí permite la altura que se pretende y el uso mixto

Cauda Residences, Niños Héroes 2603 (http://nireainmobiliaria.com/cauda/index.html)

Aproximadamente de 10 pisos, y comercio a nivel de calle con comercio. Licencia de Construcción presentada el 4 de enero del 2018; licencia de construcción, para edificación y demoliciones número M-0004-2018. Dictamen de trazo, usos y destinos específicos realizado conforme a los planes parciales de 2003, aunque esos planes sólo permiten tres niveles y no el uso mixto

Fuente: vecinos de Jardines del Bosque y Parlamento de Colonias

