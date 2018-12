Taxistas se quejan por falta de operativos de Dirección de Movilidad

Jannet Ruiz

La Unión de Choferes de Taxi del Estado de Guanajuato denunció la falta de operativos por parte de la Dirección de Movilidad, para erradicar las unidades pirata.



“El señor secretario fue muy claro, le di una instrucción muy directa donde tenía que ponerle el entusiasmo al 100% y si había que traer gente de afuera, la iban a traer y directamente el señor Juan Carlos Martínez está haciendo caso omiso a este llamado”, indicó el secretario de la UCTEG, Juan Tena. Señalaron que el gremio de taxistas son 4 mil 800 unidades registradas contra 8 mil que no lo están y que además ofrecen el servicio de taxi ejecutivo.



Comentaron el modo de operar por parte de las autoridades de Movilidad consiste en revisar el uso adecuado de la plataforma tanto del usuario como del chofer, dejando de lado la seguridad del propio cliente.



“Todo servicio de vehículo público debe contar con un seguro de pasajeros y un seguro de servicio público, sin embargo, me parece que los del instituto no lo entienden así, solamente es proteger, trabajar la plataforma como ellos la denotan en tiempo y forma, desgraciadamente por esa parte están poniendo en riesgo al usuario”, dijo Tena.



Aseguraron que el número de unidades sin un registro legal aumenta cada vez más, situación que ha afectado en el uso de sus servicios en más del 70%.



“Yo creo ahorita está incrementando a un 75% porque realmente no hemos visto un tope, estamos esperando desde hace dos, tres meses, la temporada buena y apenas estos días se refleja pero porque ya estamos prácticamente al cierre de año, entonces realmente no se ha visto la mano de Movilidad para poner un alto a la piratería. Los servicios la mayoría de la gente quiere pagar muy barato lamentablemente nosotros tenemos que liquidar, pagar gasolina y tener que sacar algo para nosotros y eso es imposible”, señaló Tena.



Además el servicio ha disminuido en Guanajuato capital pues de 263 unidades legales, tienes que luchar contra 400 irregulares.



Una de las estrategias que ha funcionada y que están optando para ganarse de nueva cuenta la confianza de la ciudadanía es a través de los taxis seguros para la mujer, unidades que también circulan en Guanajuato, Cortazar, San Miguel de Allende, además de León, este último donde ya se encuentran circulando 100 unidades.