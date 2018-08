Tardan hasta 3 horas en la compra de útiles

Jessica de la Cruz

Madres y padres de familia que acuden a las papelerías del Centro Histórico señalaron que en las compras de último momento han ocasionado que se demoren hasta tres horas o un poco más; algunos otros anticiparon sus compras, pero por falta de dinero, no compraron todo lo que necesitaban.



“¿Cómo es posible que León siendo una ciudad tan grande haya muy pocos donde uno pueda adquirir sus útiles escolares eso me parece como que no, me parece que estamos en un pueblito. De hecho aquí mi nuera tiene desde las 12:00 del día y todavía… ¡que ya la están atendiendo!, sí pero tres horas después, comentó Juan Luna.



El señor Juan no es uno de los únicos afectados, porque la señora Dolores quien anticipó sus compras, tuvo que acudir a las papelerías porque necesitaba una pintura, pero, que ella ve mal que en las escuelas se pidan útiles escolares con una marca en específico.



“Sí porque este año les pidieron colores y libretas de marca, entonces nunca me había pasado eso. Como estuve comprando las cosas por separado, un día una cosa y otro día otra cosa. Desde que salen nos dan la lista pero como buen mexicano ¡todo hasta el último”, dijo la señora Dolores.



Los familiares de los niños o jóvenes que van a ingresar al siguiente ciclo escolar comentaron que los gastos han aumentado mucho en comparación de otros años, se quejaron de que pidan marcas en la lista de los útiles escolares, porque salen más caros.



“Ahorita a él solo le falta la mochila porque es mucho el gasto, el de la primaria también, piden hasta cosas para a maestra para el pizarrón y de marca, entonces es mucho. ¡Es mucho! Ahí te dicen la marca y el color y todo debe de ser así porque si lo compras un poquito menos te lo regresan y va a salir peor”, comentó la señora.



Los gastos de esta mujer ascienden a los dos mil 500 pesos en promedio, y el de la preparatoria es casi igual, pero otro de los casos que se entrevistó a otra señora, los gastos fueron menores de 700 aproximadamente por niño, pero que todavía le hacía falta los uniformes.