Victoria Félix

Debido a las limitaciones presupuestales para el próximo año, el municipio de San Pedro Garza García rasurará alrededor de siete obras de infraestructura del Presupuesto de Egresos 2019.



No obstante, el secretario de Ayuntamiento, José Dávalos Siller, informó que la intención del Ayuntamiento es revivir estos proyectos con los recursos que se reintegrarán a la Tesorería por la cancelación de los museos.



Las obras consisten en trabajos de pavimentación, dos parques, estudios de factibilidad de los proyectos, una cancha de futbol en la colonia Plan de Ayala, mantenimiento en el puente Miravalle y mantenimiento a los baños y camerinos del Auditorio San Pedro, todo ello por un monto de 402 millones 248 mil 900 pesos.



Estos proyectos surgen de un diagnóstico realizado por la Secretaría de Obras Públicas y la Tesorería, y algunas promesas de campaña del alcalde Miguel Treviño de Hoyos.



“Esos proyectos en particular no podrían ser atendidos en función de las restricciones presupuestales, de forma que al recuperar recursos que se están invirtiendo o se tenían considerados para museos, nos permitiría atender más temas de infraestructura, tema de parques, en fin, otras necesidades.



“El hecho de reconducir los recursos de museos a prioridades de infraestructura pues nos va a permitir dar mayores resultados a las necesidades de la población”, explicó el secretario del Ayuntamiento.



Cabe destacar que el presupuesto total asignado al proyecto de museos ronda los 370 millones de pesos, de los cuales se desconoce cuántos ya han sido ejercidos para pago de nóminas y contratos de los recintos culturales.



Los museos fueron cancelados el 18 de diciembre por un acuerdo del Cabildo de San Pedro y se ordenó al Patronato que los opera reintegrar los recursos no ejercidos a la Tesorería del municipio a más tardar el 9 de enero del próximo año.



Sin embargo, el ex alcalde Mauricio Fernández advirtió que la única forma en la que estaría de acuerdo con regresar el dinero es por medio de una orden judicial, por lo que el secretario de Ayuntamiento contestó que de ser así podría incurrir en alguna responsabilidad.