Elsa Martha Gutiérrez

Autoridades estatales arrancaron la última entrega de apoyos para Adultos Mayores en Jalisco.

La intención, según se explicó, es evitar que los casi 29 mil beneficiarios se queden sin el apoyo, ya que el Gobierno Federal aún no define el nuevo esquema, porque a partir del próximo año será la única instancia que brinde apoyo a ese sector de la población.

En total, se entregarán más de 34 millones de pesos. Cada uno recibirá mil 325 pesos.

“Será el último apoyo de recursos estatales para el programa de Adultos Mayores, el presidente de la República nos pidió que estos programas ya no fueran duplicados, pero tomé la decisión, imaginando que no iban a alcanzar a entregar recursos el mes de diciembre, siendo un mes que tiene siempre muchas presiones en la parte económica para todos, decidimos hacer la entrega del último apoyo”, justificó el jefe de Ejecutivo Estatal, Enrique Alfaro Ramírez.

La entrega será casa por casa, incluso -se dijo- que aprovecharán para verificar el padrón que se tiene.

“Vamos a ver qué nos encontramos, vamos a presentar la información la semana próxima, una vez revisado el padrón se lo vamos a entregar al Gobierno de la República”, reveló.

Sin dar nombres, pidió a los funcionarios que “en vez de andar grillando se pongan hacer su chamba, y que se concentren en que los adultos mayores no vayan a quedar desprotegidos en enero, porque me parecería grave y lamentable que con el desorden que traen con sus padrones y aplicación del programa vayan a justificarse que no lleguen los apoyos”. Por eso, dejó claro que solo este mes pagará el Estado.



GPE