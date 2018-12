Seguro popular no debería desaparecer: Sinhue

Mariana Ramos

El Seguro Popular funcionó en Guanajuato, por lo que no debería de desaparecer, así lo consideró Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del estado de Guanajuato, luego de que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador señalara que dicho servicio será sustituido por un sistema de salud pública que garantice atención médica de calidad y medicamentos gratuitos.

“Yo creo que si se entrega el Seguro Popular es un error porque hay estados donde sí ha funcionado como en el estado de Guanajuato, en el centro de la república ha funcionado de mejor manera, que se puede mejorar sin duda pero creemos que descentralizarlo nuevamente no existe la generación de nuevas guarderías los hospitales van lentamente pero será un tema a revisar”, opinó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador de Guanajuato.

Aseguró que hasta el momento desconocen cómo se aplicarán los cambios en el sistema de salud, anunciados por el Presidente de la República.

“Es un tema complejo hemos estado preguntando porque sólo ocho estados del sur fueron los que la federación pero no sabemos qué pasa con los demás estados, se habla que luego siguen ocho estados del norte y luego los del centro y así van a empezar. El problema es que hay mucha infraestructura, no sabemos si la absorbe la federación, que pasa con las escrituras, con el personal o pagar nada más la nomina, no tenemos claridad, lo cierto es que empiezan ocho estados”, comentó el mandatario estatal.

En días pasados durante la conferencia de prensa matutina, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México dijo que el cambio será de manera paulatina y que el plan para federalizar los servicios de salud iniciará en ocho estados y cada seis meses se van a incorporar ocho estados más. "Este año es para 16 estados, el año próximo otros 16 y en dos años vamos a tener un nuevo sistema de salud pública", declaró.

La federalización de los sistemas de salud se iniciará en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, a quien destinará una inversión adicional de 25,000 millones de pesos.