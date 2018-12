Lucero Reyes

Una buena cantidad de abuelitos, este 24 de diciembre no tendrán una cena de navidad, debido a que Sedesol no depositó lo correspondiente al último pago de este 2018, dio a conocer la líder en Congregación Anáhuac, Francisca Castillo Silva.



Explicó que este pago debió de verse reflejado el 6 de diciembre, sin embargo no ha sido así.



Comentó que por lo menos 5 mil personas de la tercera edad esperan el apoyo, de los cuales la mayoría depende de ello, porque viven solos.







ELGH