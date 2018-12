Se pierde sentido de posadas: Diócesis de Nuevo Laredo

Ricardo Hernández

La tradición de las posadas se ha perdido ya que en la actualidad lo que se realizan son fiestas y no como debe de ser, expresó el obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez.

Aseguró que el significado de la posada es el peregrinar que realizaron María y José en busca de un lugar donde naciera Jesús.

“Es otra cosa es una fiesta pero no es una posada, nosotros hemos pedido a nuestros presbiterios este año fomentarla y tal como debe de ser, la petición como la cantamos, un momento de oración, sí se ha perdido la posada, incluso antiguamente había cantos muy bonitos para pedir la posada, sin embargo, eso ya ha cambiado”, mencionó.

Por otra parte, dijo que este año la Diócesis de Nuevo Laredo, no participará en la Caravana de Paisanos que cruzará por la ciudad procedente de Texas y que tiene como destino la Querétaro, pues no hay un evento programado para recibir a los connacionales del lado mexicano.

Aseguró que actualmente las autoridades y organizadores de la caravana de paisanos tomaron la decisión de arrancar desde Laredo, Texas, cruzar la frontera hacia México y no detenerse hasta la ciudad de Monterrey Nuevo León.

“Desde el año pasado nos avisaron que ya no iban a partir de Nuevo Laredo, si no de Laredo, Texas, entonces ya no participamos. El sacerdote que viene en la caravana, ya nos habló para decirnos que se va hacer de la misma forma”.







