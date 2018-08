Santillana inaugura segunda y tercera etapa de Parque Hidalgo

Jessica de la Cruz

El alcalde de León Héctor López Santillana inauguró está tarde la segunda y tercera etapa de Parque Hidalgo en donde destacó que la seguridad depende de todos y no nada más de la autoridad e invitó a los ciudadanos a no descuidar el parque.



"Este parque representa auténticamente qué es ser leones y no podemos nunca olvidarnos lo que significa ser leones, niños como Axél que quizás no hayan tenido la oportunidad conocer nuestra historia. Es bien importante que nunca se olvide de dónde venimos, porque cuando la gente sabe de donde venimos, puede saber con mucha facilidad a dónde vamos, pero si olvidamos de donde venimos seguramente vamos a cometer los mismos errores que conocimos en el pasado", dijo López Santillana.



Hace unos meses atrás se entregó la primera etapa y en esta segunda y tercera etapa algunas zonas del parque ya cuentan con mayor luminarias Led, juegos infantiles entre otras adecuaciones.