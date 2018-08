Victoria Félix y Redacción

Aunque el miércoles trascendió por parte de fuentes allegadas a la administración de San Pedro Garza García que la facultad de dar mantenimiento al puente Atirantado no le corresponde al municipio, ayer el secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño, admitió que sí les corresponde.



En entrevista para MILENIO Monterrey indicó que esta responsabilidad compete a la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos del municipio.



Sin embargo, no quiso ahondar en las atribuciones de cada una de estas secretarías sobre la obra, ya que no era su área de responsabilidad.



Posteriormente se buscó la versión del municipio para aclarar los hechos, pero no hubo respuesta, solamente se informó que el equipo jurídico se encontraba revisando el tema y darían respuesta hasta hoy.



Esto surgió luego de que este medio publicara que tras 15 años de estar en operación, el llamado Viaducto de la Unidad que se puso en marcha en el 2003, casi al término del Gobierno de Fernando Canales Clariond, no ha recibido hasta la fecha ningún tipo de mantenimiento.



La demanda de información sobre el estatus de mantenimiento de la obra se debe también a la polémica internacional que levantó el derrumbe de un puente en Génova, Italia, por daño a los pilotes de concreto de la estructura que fue edificada desde 1967.



Lo que prendió las alarmas en el caso fue que la estructura se dañó por la corrosión de los tirantes de acero que la sostenían, debido a que estaba ubicada sobre el cauce de un río, al igual que el puente Atirantado.



Por su parte, el municipio de Monterrey no dio una postura oficial sobre que le compete en torno al puente.