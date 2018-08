Revelan rezago en SP de inspectores de obra

Victoria Félix

Aunque la Secretaría de Desarrollo Urbano de San Pedro Garza García aprobó casi 4 mil permisos de construcción durante los últimos tres años, el número de inspectores dentro de esta dependencia no llega a 15.



El titular de la Secretaría, Fernando Garza Treviño, explicó que recibieron la administración municipal con un rezago de 900 expedientes relacionados con licencias y permisos de construcción.



Incluyendo este rezago de expedientes, dijo, se aprobaron en total 3 mil 900 distintos tipos de licencias desde el 2015 a lo que va del 2018.



Cada año ingresaron en promedio 100 millones de pesos por este concepto a la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, adicionales a los 120 millones de pesos que se le etiquetaron de presupuesto entre el 2016, 2017 y para este 2018.



Sin embargo, Garza Treviño informó que la Secretaría solo gasta el 40 por ciento de lo que percibe, por ello, el alcalde entrante, Miguel Treviño de Hoyos, cuestionó que no se haya utilizado el presupuesto excedente para contratar a más inspectores.



“El municipio reconoce que faltan inspectores, situación que para mí no tiene justificación alguna, en un municipio donde el desarrollo urbano es un tema tan importante. Falta un desarrollo de sistemas que claramente está por detrás a lo que corresponde a un municipio como San Pedro”, dijo.



Además opinó que hace falta actualizar el Atlas de Riesgo municipal para que los permisos de construcción se ajusten a las recomendaciones que establecen los especialistas con base en zonas de peligro hidrológico o geológico.



“Está el área de oportunidad de precisamente tener actualizado el Atlas de Riesgo está el tema del Implan que la propia autoridad dice: ‘oye, pues esto tendría que estar funcionando’.



“Sí es un área en donde lo tengo que decir con todas sus letras nos deja en una situación en la que hay que sobreponernos rápido porque el desarrollo no se detiene y la gente espera del municipio una autoridad que toma las riendas y sea capaz de propiciar un desarrollo que sea deseable y que respete antes que cualquier otra cosa el derecho del ciudadano a la ciudad”, opinó Treviño de Hoyos.