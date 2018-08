Revelan que nadie tiene a cargo mantenimiento del Atirantado

Redacción

La responsabilidad del mantenimiento del puente Atirantado no está oficialmente a cargo de nadie, luego de que fuentes allegadas a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente del municipio de San Pedro Garza García revelaron extraoficialmente que no tienen encomendado brindarle servicio alguno.



La fuente reveló que salvo los servicios de la vigilancia en materia de vialidad y seguridad policiaca en dicho perímetro, la obra que intercomunica con el municipio de Monterrey al cruzar sobre el río Santa Catarina no recibe el mantenimiento especializado, de acuerdo con su tipo de construcción.



“El puente en realidad está sobre territorio tanto de San Pedro como de Monterrey, si bien los tirantes y la mayor parte de su estructura están en suelo sampetrino, la verdad es que no conocemos de ninguna obligación legal de brindarle mantenimiento a su estructura, salvo que el Jurídico tenga en sus archivos algún documento que obligue al municipio, pero eso no está a la mano en este momento, necesitaría más tiempo para revisarlo”, reveló el informante.



Ayer MILENIO Monterrey publicó que luego de 15 años de estar en operación, el llamado Viaducto de la Unidad que se puso en marcha en el año 2003, casi al término del Gobierno de Fernando Canales Clariond, no ha recibido hasta la fecha ningún tipo de mantenimiento.