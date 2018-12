Requiere modelo educativo reforma integral para aumentar nivel

Jaime Zambrano

El modelo educativo nacional cuenta con más de 100 años y requiere una reestructuración integral que no solo se relacione con los maestros, sino que permita que aumente el nivel de estudios de la población y la cobertura en todos los niveles.

Así lo explicó Roberto Mendoza Zárate, el titular de la Dirección de Licenciatura de la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELDP), quien calificó como positiva la creación de 100 universidades en el país como una de las políticas del presidente, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se requiere revisar el modelo educativo.

Lamentó que, actualmente, tres de cada 10 jóvenes llegan a la educación superior; mientras que el resto abandona la escuela y decide realizar otras actividades como incorporarse al mercado laboral en el mejor de los casos.

“La política educativa debe revisarse. Los últimos datos educativos del gobierno federal indican que tres de cada 10 jóvenes llegan a la educación superior. Esto habla de que no solo es un problema de oferta educativa, sino habla de la necesidad de la revisión de las fases previas”, comentó.

Resaltó que el modelo educativo mexicano requiere una transformación profunda que coloque al estudiante en el centro de las decisiones de los procesos para elevar la calidad de enseñanza-aprendizaje.

“Si se quiere revisar y transformar la educación superior, se requiere que se tomen en cuenta otros modelos que existen a nivel mundial, que proveen una serie de facilidades a los estudiantes. En Finlandia, los estudiantes llegan preparados de forma adecuada a los niveles de educación superior y no con diferentes deficiencias producto de un sistema educativo con un modelo de más de 100 años. Esta situación, nos habla de una forzosa revisión y no solo de una reforma laboral porque los problemas no son culpa de los profesores. Hay problemas en modelos educativos. La transformación debe ser en el modelo pedagógico y en el modelo que lleve a los expertos y a los profesionales a compartir sus experiencias a las aulas”, comentó.





ARP