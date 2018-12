La reconstrucción del 19-S, en dos años y por 7 mil mdp

Selene Flores

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calculó que la reconstrucción de la capital tras las afectaciones del sismo de septiembre de 2017 se llevará dos años y tendrá un costo aproximado de 7 mil millones de pesos, de los cuales, entre 5 mil 500 y 6 mil corresponderán a la edificación de viviendas “sin endeudamiento para los damnificados”.



“Se van a reconstruir todas las viviendas, no va a quedar una sola familia en Ciudad de México que no sea atendida por el gobierno capitalino”, prometió la mandataria.



Al presentar el Plan Integral para la Reconstrucción de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, anunciaron que el nuevo plan contempla 500 millones de pesos para escuelas y apoyos para afectados aun sin contar con escrituras de su propiedad.



La mandataria capitalina dijo que tendrán acceso a vivienda de 65 metros cuadrados y para la rehabilitación de construcciones, se darán hasta 350 mil pesos por vivienda, ambos beneficios a fondo perdido “para no convertir a las personas damnificadas en deudores de la banca”.



“Quienes deseen apoyo para reconstruir viviendas de mayores dimensiones, podrán incorporarse a un programa de redensificación, en el cual no participarán instituciones bancarias para el otorgamiento de financiamiento. El gobierno apoyará con crédito puente a tasa cero para garantizar la recuperación de la vivienda digna, sin costo financiero (intereses), para las personas damnificadas”, señalaron las autoridades.



Sheinbaum aseguró que se continuará con el apoyo para rentas, de tal manera que las 16 mil familias damnificadas que se encuentren desplazadas y que por su proceso de rehabilitación o reconstrucción deban desocupar su inmueble, recibirán 4 mil pesos mensuales hasta que se les entreguen las llaves de una casa.



La entrega a partir de enero se llevara a cabo a través de tarjetas. Además en Instituto de Vivienda (Invi) queda fuera del nuevo Proyecto de Reconstrucción, aunque se respetarán los proyectos que ya ha trabajado.



La mandataria capitalina detalló que de los 7 mil millones necesarios para la reconstrucción, en 2019 se ejercerán 4 mil 500: 2 mil 300 corresponden al fideicomiso de reconstrucción y 2 mil 200 más al Fondo para la Reconstrucción, recurso que provendrá del presupuesto que se espera sea aprobado por el Congreso local.



Indagarán “manejo político”



La administración de Claudia Sheinbaum, a través de la contraloría, seguirá la pista de los 8 mil millones de pesos que el gobierno de Miguel Ángel Mancera destinó para atender a la población damnificada por el sismo del 19 de septiembre de 2017.



La jefa de Gobierno eseguró que hubo un manejo político de esos recursos pues “sabemos que hubo muchos que no se usaron para la reconstrucción y que fueron utilizados para programas sociales que no tuvieron nada que ver con el sismo”.



Sheinbaum denunció que “en año y medio la administración pasada no fue capaz de decir cuántas familias habían sido afectadas por el sismo”. Añadió que para lo único que se ejerció recurso fue para demoliciones, proyectos ejecutivos, rentas y cinco edificios que comenzaron la reconstrucción”.