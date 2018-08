Arturo Ramírez Gallo

Para evitar que ciudadanos realicen gastos considerables para iniciar procesos legales y obtener una sentencia ejecutoria para un proceso de nulificación o rectificación de las actas civiles en Jalisco, el Registro Civil del estado promoverá una iniciativa legislativa para que sea esta propia dependencia la que pueda realizar dichos procedimientos.

“Actualmente se hace el trámite ante el juzgado, o sea son judicializadas. La iniciativa es que queremos que se desjudicialice para que estas se resuelvan por parte de la vía administrativa y que realmente la sociedad sienta un beneficio, principalmente en el bolsillo porque es inaceptable que haya abogados que una rectificación de acta te cobre hasta 40 mil pesos”, compartió Javier Gamboa Béjar, director del Registro Civil.

De esta forma, la responsabilidad de realizar las rectificaciones que ahora se judicializan lo desarrollarían los oficiales de los registros civiles, que por cierto, en Jalisco hay 479 y el propio Registro Civil.

La iniciativa va a proponer reforma al Código Civil del Estado de Jalisco, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley General de Registro Civil del Estado y sus municipios. Se prevé que el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz pueda enviar dicha iniciativa al Congreso de Jalisco, pues él cuenta con facultades para presentarlas. También se contempla el apoyo de diputados.

El Registro Civil recibe entre 30 y 40 resoluciones diarias de procesos de rectificación, anteriormente se tenía un rezago de cuatro mil procedimientos pero estos ya se culminaron. Por otra parte, hay alrededor de 200 peticiones administrativas que sí compete al propio Registro Civil y aquí sí hay alrededor de mil solicitudes pendientes.

Se estima que hay alrededor de 75 mil jaliscienses que no cuentan con un acta de nacimiento. Las personas no han sido acreedoras de una identidad legal derivado a que hay personas que deciden no proceder para no gastar u otras razones.

Por otra parte, desde el Registro Civil se reporta la baja de rechazo de actas de nacimiento impresas en papel bond para trámites escolares. Hasta el momento se han bajado 80 mil actas de la página de Internet, otras 60 mil en el Registro Civil de Jalisco y otras 30 mil en las Oficialías en todo el estado. Este miércoles fue celebrado el 159 aniversario del Registro Civil del Estado de Jalisco.



GPE