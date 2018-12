Preocupa recorte federal en apoyo a migrantes: Diego

Bryam Torres

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, manifestó su preocupación ante los recortes en el presupuesto federal en los programas que apoyan a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, principalmente en el programa 3 por 1 de casi el 98%.

“Es momento de decir las cosas como son, yo sí estoy muy preocupado por el presupuesto que se acaba de aprobar a nivel federal, bueno todavía no se aprueba hasta el día 20, es momento de presionar y hacer un llamado.

“El año pasado, el presupuesto para el (programa) 3 por 1 era de 498 millones de pesos, ¿Cuánto creen que el gobierno federal dará de presupuesto para este año? 9 millones, son 9.45 millones, una disminución del 98.1%, no es justo no se vale, hay que decirlo claro y fuerte es un programa que ayudaba a mucho a las comunidades y les daba mucho a los migrantes”, dijo Rodríguez Vallejo.

El Gobernador aseguró que Guanajuato invertirá más recursos en los programas de apoyo a los migrantes que todo el presupuesto federal y calificó de demagogia a todos las propuestas que no se vean reflejado en el presupuesto.

“Trae más Guanajuato en presupuesto que todo el gobierno federal para el 3 por 1, porque nosotros ratificamos nuestro compromiso y yo lo dije muchas veces, amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura demagogia, quien diga que quiere a los migrantes y no le pone lana al presupuesto es pura demagogia, por eso nosotros aumentamos el presupuesto, no hubo reducción”, señaló el Gobernador.

En la conmemoración del Día Internacional del Migrante, Rodríguez Vallejo expuso que en la entidad se está trabajando para que ningún ciudadano tenga que dejar a su país por falta de oportunidades.

“Esta Secretaría (del Migrante) también tiene la función de generar las condiciones necesarias para que ningún joven guanajuatense tenga que arriesgar su vida por falta de oportunidades, necesitamos crear en Guanajuato las condiciones de educación, de salud, de empleo digno para que nadie tenga que irse a Estados Unidos porque no tiene oportunidades”, dijo Rodríguez