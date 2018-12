Policía Militar ingresa a las colonias de Tamaulipas

Anahy Meza y Sandra Sosa

Los elementos de la Policía Militar, Naval y Federal que habrán de conformar la Guardia Nacional, empezaron a hacer recorridos por las colonias del sur de Tamaulipas, con el fin de disuadir la comisión de delitos.



A diferencia de las funciones que realizan elementos del Ejército Mexicano, estos cuerpos policiales están efectuando la prevención del delito en áreas urbanas así como actividades disuasivas.



Todo lo que compete a seguridad pública entrará en su responsabilidad, aunque por ahora no se pueden hacer detenciones si no es con una autoridad con facultad legal.



Esta labor se hará en áreas urbanas, por el momento no habrán de entrar a las zonas rurales, de acuerdo con información proporcionada de manera extraoficial.



Los militares que formarán parte de la Guardia Nacional, permanecerán alojados en las instalaciones del 15 batallón de Infantería, donde cuentan con dormitorios y alimentación.



Como parte de sus acciones de prevención del delito, pueden recorrer tanto la zona centro de cada uno de los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, como sus colonias.



Ellos tendrán bajo su competencia la prevención de asaltos y robos en sus diversas modalidades, y de detectarse un delito en flagrancia, de cualquier orden, habrán de actuar.



Según lo indicado, a diario están programando sus recorridos por los diferentes sectores de la zona conurbada; al regresar se coordinan para el siguiente día y definen qué acciones estarán efectuando.







