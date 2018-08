Pedrera no tiene permiso para desmontar: Sedesu

Victoria Félix

Aunque la pedrera Matrimar SA de CV aseguró contar con todos los permisos para operar en un predio de Doctor González, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del Estado respondió que no han otorgado ningún permiso a esta empresa y por lo tanto no pueden desmontar los terrenos.



Además, el procurador estatal de Derecho Sustentable, Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, informó que el terreno en donde buscan instalar la pedrera invade un predio particular y un ejido que se encuentra en juicio ante tribunales agrarios.



“En el caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable iniciaron los trámites, pero no tienen nada resuelto, no tienen permisos por parte del Estado.



“(Falta el permiso de) aprovechamiento de materiales no reservados a la Federación, no se puede utilizar como venta de granito ese lugar si no tienen esa autorización, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).



Explicó que la Secretaría no puede otorgar ningún permiso a la empresa si no demuestra que tiene el permiso del particular para el uso y aprovechamiento del predio.



Sobre las tierras comunales que se encuentran en conflicto ante el Tribunal Agrario del Distrito 20, el procurador explicó que Matrimar no puede desmontar hasta que la autoridad federal dicte una sentencia que “libere” los derechos de uso de estos predios a un particular ajeno a los ejidatarios.