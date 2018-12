Pacientes, con temor por el Seguro Popular

Pablo Flores

Con la nueva intención de desaparecer el servicio de salud del Seguro Popular, también ha crecido el temor y la incertidumbre para todas aquellas personas que no cuentan con un seguro privado o con el servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



En un recorrido realizado por MILENIO se encontró con varias personas que se manifestaron preocupadas por dicho tema de la posible suspensión del Seguro Popular además de grandes filas de personas para ser atendidas desde poco antes de las 7:00 de la mañana.



"La verdad es que sí nos tiene muy asustados ese tema del que van a quitar el Seguro Popular, no estamos muy informados más lo que hemos escuchado pero si nos tiene preocupados porque aquí a los Centros de Salud es en donde venimos porque no nos cobran.



La verdad es que quien sabe que es lo que pueda pasar pero mientras tanto nosotros vamos a seguir viniendo con el Seguro popular porque es para lo que nos alcanza a muchos ya dependiendo a veces nos dan la medicina a veces la tenemos que comprar pero ya es algo que nos den consulta", aseguró una de las entrevistadas que por seguridad no reveló su identidad.



Del mismo modo, se señaló que esperarían que en caso de que se llegué a suspender el Servicio de Seguro Popular esperarían que se pusiera algún otro servicio de salud al cual se pueda acceder de manera gratuita ya que aseguraron son personas de bajos recursos.



"Ahora sí nos lo van a quitar (el Seguro Popular) pues que nos pongan otra alternativa porque para pagar pues de donde a duras penas andamos complementando a veces para el taxi para venir al Centro de Salud o para la oruga y en algunos casos para las medicinas.



Somos de bajaos recursos y la verdad no se nos hace justo que estén pensando en eso pero vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar hasta el momento los doctores siguen normal y la verdad es que yo en i caso no he preguntado pero tampoco nos han avisado nada", señaló otro paciente entrevistado.