No se esperará al gobierno para las obras: Cortés

Bryam Torres

La dirección de Obra Pública de León aseguró que no se estará dependiendo del presupuesto federal, para la realización de las obras que se han planeado para León en 2019.



Carlos Cortés Galván, director de esta dependencia, señaló que no pueden permanecer inactivos y esperar si las obras del municipio serán afectadas por el presupuesto federal.



“No podemos sentarnos y esperar solamente del gobierno federal para ver si se afectan o no las obras, más bien buscaremos nuevos esquemas y estrategias, junto con gobierno del estado y si se ve afectado en la partida presupuestal federal, entonces buscaremos otros esquemas para seguir gestionando y buscando que las obras que se están realizando en el programa de gobierno se vean realizadas”, dijo Cortés Galván.



El director municipal de Obra Pública mencionó que de ser aprobado el presupuesto federal como fue presentado por el presidente López Obrador, la ciudad se vería afectada por la reducción de más de mil millones de pesos en el ramo 23, que es utilizado principalmente para el financiamiento de obras como carreteras o puentes, aunque se buscará el apoyo del gobierno estatal para que no se detenga ninguno de los trabajos que han sido contemplados.



“Por ponerte un ejemplo el puente este de la vía rápida del Bicentenario, yo te diría, bueno, si no hay recurso federal, vamos a buscar recurso estatal en convenio con el municipio, entonces hay muchas opciones, así que no podemos decir si hubo un recorte en un ramo, pues habrá otros programas que hay que buscar, así que si así quedará el ramo pues será un factor que tenemos que resolver”, dijo Cortés Galván.



Carlos Cortés señaló que actualmente ya se están gestionando 70 millones de pesos que provienen del presupuesto federal y que serán implementados en la construcción de cinco ciclovías en la ciudad.



“No podemos dejar nada detenido, si ya se cerro, yo creo que más nosotros tenemos muy claro nuestro programa de gobierno, empezó a llegar recurso federal del Fimetro (Fideicomiso Metropolitano) para cinco ciclovías, ya llegaron casi 70 millones de pesos para las ciclovías del Hermenegildo Bustos, de la calle Tancítaro del Mariano Escobedo, del bulevar La Luz, ahí de Francisco Villa al Malecón y para el mismo Francisco Villa de López Mateos al Timoteo Lozano”, declaró Cortez Galván.