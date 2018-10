Moovit, la aplicación para no perderse en rutas de León

Mariana Ramos

Si usted es de los que conocen muy poco la ciudad, o no sabe cuáles son las rutas del transporte urbano existen en León, no se preocupe, existe una aplicación para que desde su celular pueda checar horarios y recorridos de las rutas y no sólo de León.



Moovit es una aplicación móvil de transporte público y servicio de mapeo.



Dicha herramienta, está disponible para el sistema Android y también para iOS, por lo que puede descargarse sin costo en la tienda de aplicaciones de los teléfonos inteligentes.





Moovit tiene presencia en más de 25.000 ciudades, según Juan Mario Palacio, su director de Operaciones para América Latina.