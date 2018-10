Sandra Sosa

Integrantes de la federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez", alumnos del Cobat 23 y la casa del estudiante en Villa Manuel, encabezaron un mitin frente a la presidencia municipal de González para solicitar alcalde Guillermo Verlage, se continúe con el acuerdo de arrendamiento de los locales dónde se han impartido clases a los alumnos y no se permita el desalojo.



El representante, explicó que al menos se pague la renta de los siguientes dos meses, en tanto concluye la construcción de las instalaciones educativas que lleva a cabo el ITIFE con una inversión de 7 millones de pesos en un terreno que donó el ex alcalde Raúl García, la obra aún no termina.



"Nos está pidiendo el Ayuntamiento que desalojemos, lo mismo el arrendador de la casa" explicó.







