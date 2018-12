Migrantes Mexicanos ven complicado regresar a EUA

Bryam Torres

Algunos migrantes mexicanos que han llegado a León para pasar las fiestas decembrinas, aseguran será complicado volver a territorio norteamericano por la intensificación en la seguridad de la frontera norte luego de la llegada de la caravana de migrantes centroamericanos.



Andrés Morales, ciudadano leones que tuvo que trasladarse a Chicago en busca de mejores oportunidades, asegura que las probalidades de poder regresar a Estados Unidos son menores que en años pasados, el intentará cruzar la frontera a mediados de enero.



"La verdad esta vez veo muy complicado regresar, desde que entró Donald Trump cada vez se vuelve más difícil, el año pasado también le batallamos mucho pero ya este año con lo de la caravana migrante ya lo veo casi imposible, pero tenemos que intentarlo y en enero me voy a regresar para Chicago", dijo Andrés Morales.



Otros leoneses incluso aseguraron que se les recomendó no regresar a México, al menos en este año.



"Muchos compañeros de allá del otro lado mejor no vinieron este año porque ya va a estar más complicado regresar a Estados Unidos y sí es la verdad pero tenemos que visitar a la familia, si no, que sentido tiene todo el trabajo y sacrificio que hacemos, hasta en los grupos que tenemos nos decían que no vinieramos, que nos esperaramos pero pues yo prefiero ver a mi familia y primero dios en febrero me regreso al otro lado", señaló Jesús Vázquez.



Para este temporada en Guanajuato, se espera que lleguen alrededor de 100 mil migrantes mexicanos que radican en Estados Unidos, la mayoría de ellos de manera ilegal, aseguró Juan Hernández, secretario de migración y enlace internacional de Guanajuato.